İsrail'i destekleyen firmalara boykot darbesi! Satışları yarı yarıya düştü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekleyen firmalara karşı başlatılan boykot tüm hızıyla sürüyor. "Cephane Bizden Değil" boykot kampanyası başarısı, şirket bilançoları ve satış verilerine yansırken, firmalar neredeyse zararına ürün satmaya başladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme sektöründe gazlı içecek satışının yüzde 20 civarında düştüğünü açıkladı. Bu oranı marketler, lokantalar ve otelleri dahil ederek söylediğini belirten Bingöl, "Restoran ve lokantalarda gazlı içecek satışları yüzde 50'den fazla azaldı" dedi.

Gazze'de sivilleri öldüren İsrail'e karşı uygulanan boykot dünya çapında tüm hızıyla devam ederken, boykotun başarısı da şirket bilançoları ve satış rakamlarına yansıyor. Konuyla ilgili konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme sektöründe protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan gazlı içecek markalarının çok fazla tüketildiğini ancak bu durumda 7 Ekim'den bu yana ciddi bir değişiklik yaşandığını söyledi.

"RESTORANLARIN YARISI BOYKOT EDİLEN GAZLI İÇECEKLERİ SATMIYOR"

Birçok restoran ve lokanta sahibinin Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırıların ardından kendi isteğiyle söz konusu gazlı içecekleri satmama kararı aldığını aktaran Bingöl, "Şu anda benim gözlemim, restoran ve lokantaların yarısı boykot ürünlerinden olan gazlı içecekleri satmıyor. Bu durum işletmelerin cirosunu olumsuz etkilemedi. Gelen müşteri gazlı içecek satılmadığını öğrendiğinde, demirhindi şerbeti ve ayran gibi alternatif ürünlere yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Bingöl, müşterilerin çoğunluğunun işletmenin gazlı içecek satmama kararına saygı gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"7 Ekim'den öncesine göre aylık bazda yeme-içme sektöründe gazlı içeceklerin satışı yüzde 20 civarı düştü. Bu oranı marketler, lokantalar ve otelleri dahil ederek söylüyorum. Restoran ve lokantalarda gazlı içecek satışları yüzde 50'den fazla azaldı. Ben boykot bilincinin canlı tutulması gerektiğini düşünüyorum.

Boykotun sürekli ve geçerli olabilmesinin tek yolu var, muadilini ve daha iyisini yapacaksın. Benim restoranımda müşterilerimin yüzde 70-80'i demirhindi şerbeti içiyor. Gazlı içecek yok ama muadili var, diyorum. Boykot meselesinde özellikle gazlı içeceklere alternatif olacak, çok da lezzetli olan geleneksel içeceklerimiz var. Şerbet, ayran ve Türk kahvesi gibi lezzetlerimizi daha fazla tanıtmalı daha fazla tercih edilir yapmalıyız."

"NEREDEYSE ZARARINA ÜRÜN SATIYORLAR"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de Gazze'de bir soykırım yaşandığını ifade ederek, 18 ülkeden, 34 tüketici örgütüne milyonlarca insanın soykırıma uğramasına seyirci kalmamaları çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Tüketici Birliği Federasyonu olarak başlattıkları "Cephane Bizden Değil" boykot kampanyasını kararlı şekilde sürdürdüklerini ifade eden Deniz, "Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Afrika ülkeleri ve Türk devletlerinden boykota katılımın yoğun olduğu haberlerini alıyoruz. Boykotun etkili olduğunu halka açık şirketlerin bilançolarından da anlıyoruz. Market raflarındaki boykot ürünlerinin fiyat etiketlerindeki değişimden boykotun gücü anlaşılıyor. Neredeyse zararına ürün satıyorlar ama yine de tercih edilmiyorlar." şeklinde konuştu.

"BOYKOTU SULANDIRMAK İÇİN KAFE BASIYORLAR"

Deniz, boykot kampanyasını "başarısızlıkla" ve "sürdürülemez olmakla" ilişkilendiren yorumlara katılmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yorumlar iki sebebe dayanıyor. Söz konusu markalar, sosyal medya üzerinden böyle bir algı oluşturmak için trolleri ile kampanya yapıyor. Gerçekte ise eşimiz, dostumuzun boykota sadık olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada dolaşan 'boykotun başarılı olmadığı' şeklindeki yaklaşım tamamen firmaların kendi yalan haberleri. Diğer durum ise boykotun şiddet görüntüleriyle gösterilmesi.

Sağduyu sahibi vatandaşlarımız böyle kolayı dökmekle, kafeyi basmakla, oradaki insanları rahatsız etmekle boykotun olmayacağını çok iyi biliyor. Bu görüntülerdeki şahısların samimi olmadığı, provokatif amaçlarla boykotu sulandırmak için böyle şeyler yaptıklarını düşünüyorum."