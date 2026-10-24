İstanbul 70 ülkeye ev sahipliği yapacak! Dünyanın geleceği ‘Boğaziçi’nde konuşulacak

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 17. Boğaziçi Zirvesi, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. “Dönüşen Dünyada Denge Arayışı” temasıyla düzenlenecek zirve, 70’i aşkın ülkeden devlet temsilcilerini, diplomatları ve iş adamlarını bir araya getirecek.

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UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, şu ana kadar 63 ülkeden katılım teyidi aldıklarını, bu sayının 70’in üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. Nijerya, Suriye ve Lübnan’dan bakanların yanı sıra Karadağ’dan Parlamento Başkan Yardımcısının da katılacağı zirvede, Endonezya, Libya ve Karadağ gibi ülkelerden heyetler yer alacak.

Küresel siyasi ve ekonomik dönüşümün zirvenin ana gündemini oluşturacağını belirten Özgencil, savaşların, bölgesel gerilimlerin ve değişen uluslararası ilişkilerin ülkeleri konumlarını yeniden değerlendirmeye yönelttiğini ifade etti. Farklı güç merkezlerinin öne çıktığı bu dönemde ülkelerin yeni dengeler içinde kendilerine nasıl bir yer belirleyeceğinin ele alınacağını kaydetti. İki gün sürecek zirvede 32 ülkeden konuşmacının katılımıyla 20’den fazla panel düzenlenmesi planlanıyor. Uluslararası iş dünyasının temsilcilerini de buluşturacak etkinlikte en az 70 iş adamının yer alması ve 20’den fazla ikili iş görüşmesinin (B2B) gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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