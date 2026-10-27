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İstanbul iş dünyası bugün sandık başında! İTO'da yeni başkan belli oluyor

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İstanbul iş dünyası bugün sandık başında! İTO'da yeni başkan belli oluyor
Başlık Resmiİstanbul iş dünyası bugün sandık başında! İTOda yeni başkan belli oluyor

800 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) üyeleri, önümüzdeki 4 yıl boyunca kendilerini temsil edecek isimleri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. İTO, üyelerinin Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde kurulan seçim alanına rahat ve kolay ulaşabilmesi için ring seferleri düzenliyor.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün gerçekleştiriliyor.

İTO’nun 22. Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nin 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarında gerçekleştiriliyor.

İstanbul iş dünyasının kullanacağı oylarla İTO’nun 80 meslek komitesinin 270’i Meclis Üyesi olmak üzere toplam 620 üyesi seçilecek. Oy kullanma işlemi toplam 303 sandıkta yapılacak.

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İTO BAŞKANLIK SEÇİMİ 4 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Oda’nın Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de Oda’nın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

İstanbul iş dünyası bugün sandık başında! İTOda yeni başkan belli oluyor
Başlık Resmiİstanbul iş dünyası bugün sandık başında! İTOda yeni başkan belli oluyor

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde kurulan seçim alanına rahat ve kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Seçim alanına gidecek ring seferleri 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir gerçekleştiriliyor. Oy kullandıktan sonra dönüş için son ring seferi saat 17.30’da hareket edecek.

Metrobüsü kullanacak üyeler Yenibosna Metrobüs Durağı’nda inerek, Marmaray’ı kullanacak üyeler ise Yeşilyurt Marmaray İstasyonu’nun İstasyon Caddesi çıkışında bekleyen ring araçlarıyla seçim alanına ulaşabiliyorlar. İDO deniz otobüslerini tercih eden üyeler için de Bakırköy İskelesi’nden ring seferleri yapılacak. M1A metro hattını kullanacak üyeler ise DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı’nda inerek doğrudan seçim alanına ulaşabiliyorlar.

Özel aracıyla gelecek üyeler, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (İDTM) yanındaki ücretsiz otoparka araçlarını bırakarak buradan kalkan ring seferleriyle seçim alanına geçebilecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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