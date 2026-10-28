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Ekonomi

İstanbul ve 4 ildeki selin sigorta maliyeti! Rakam 12 milyar liraya dayandı

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İstanbul ve 4 ildeki selin sigorta maliyeti! Rakam 12 milyar liraya dayandı
Başlık Resmiİstanbul ve 4 ildeki selin sigorta maliyeti! Rakam 12 milyar liraya dayandı

İstanbul ve çevre illerde 14-15 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların sigorta sektörüne maliyeti 12 milyar lirayı aşarken, hasarın yüzde 89,8’i İstanbul’da gerçekleşti. Hak sahiplerine şu ana kadar 582 milyon lira tazminat ödendi.

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Aşırı yağışların ardından sigorta sektöründe hasar tespit ve inceleme süreçleri sürerken, söz konusu felaketin sektöre maliyetine ilişkin veriler şekillenmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta Birliğinden edinilen bilgiye göre, gerçekleşen hasarın branşlara göre dağılımında en yüksek payı 8 milyar 936,8 milyon lira ve yüzde 74,5 ile yangın sigortası (ticari, sınai, konut) aldı. Kasko sigortası ise 2 milyar 717,4 milyon lira ve yüzde 22,7'lik payla ikinci sırada yer buldu.

Söz konusu dönemde inşaat all risk (bütün riskler) sigortasında 302,6 milyon lira, elektronik cihaz sigortasında 25,5 milyon lira, makine kırılması sigortasında 6,8 milyon lira, emtea nakliyat sigortasında 2,5 milyon lira ve montaj sigortasında 1 milyon lira hasar gerçekleşti.

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İSTANBUL İLK SIRADA

İller bazında gerçekleşen hasar tutarlarında İstanbul, 10 milyar 770,1 milyon lira ve yüzde 89,8'lik payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 907,1 milyon liralık hasar tutarı ve yüzde 7,6'lık payla Kocaeli takip etti. Sakarya'da 282,1 milyon lira, Yalova'da 22,4 milyon lira ve Bursa'da 10,7 milyon liralık hasar kaydedildi.

Öte yandan, sel ve su baskını teminatı kapsamında 1053 dosyanın ödemesi tamamlanırken, bu dosyalar için hak sahiplerine toplam 582 milyon lira tazminat ödendi. Böylece, ödenen hasarın toplam hasar tutarına oranı yüzde 4,9 oldu.

Sigorta şirketlerince incelemesi süren 8 bin 662 muallak dosya için ayrılan muallak tazminat karşılığı ise 11 milyar 410,4 milyon lira olarak kaydedildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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