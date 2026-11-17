İstanbul Havalimanı eylül ayında yolcu sayısında, Sabiha Gökçen Havalimanı ise yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde büyüme oranında Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), eylül ile yılın üçüncü çeyreğini kapsayan döneme ilişkin trafik raporunu yayımladı.

AVRUPA'NIN EN İŞLEĞİ İSTANBUL HAVALİMANI

Rapora göre, bu eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 2,8 artıran İstanbul Havalimanı hizmet verdiği 7,85 milyon yolcuyla Avrupa'nın en işlek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 7,18 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 6,31 milyon yolcu ile Madrid, 6,22 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle ve 6,21 milyon yolcu ile Amsterdam havalimanları takip etti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BÜYÜMEDE ZİRVEDE

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise "40 milyon üstü yolcu kapasiteli büyük havalimanları" kategorisinde eylülde ağırladığı 4,79 milyon yolcu ve yüzde 8,4 büyüme oranıyla "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala