İstanbul'a iki yeni metro hattı daha! Bu hafta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.

Emrah Özcan ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını söyledi. Demir yolu hattının Zengezur koridorunun devamı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu ile ilgili de Irak ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Uraloğlu, “Kalkınma Yolu ile ilgili Irak’la görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor. Zengezur’un devamı Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra proje hızlanacaktır. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor’un Doğu Batı, Kalkınma Yolu’nun Kuzey-Güney hattı” dedi. Proje ile Türkiye’nin, Nahçıvan üzerinden demiryolu ile İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’a bağlanması planlanıyor.

BÖLGEYE NEFES OLACAK

Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfesi üzerinden Irak'a gelecek yükleri, Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi büyük önem arz ediyor. Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk ve Irak hükümetleri, devam eden çalışmalara ek olarak 23,8 milyar dolarlık yatırım yapacak. Türkiye, bu yatırımları demir ve kara yolları için gerçekleştirecek.

DÜNYA MERAKLA BU PROJEYİ BEKLİYOR

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurulacak. Dünyanın merakla beklediği Zengezur Koridoru projesinin devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’nda çalışmalar bu yıl başlayacak.

PROJELER SÜRATLE TAMAMLANIYOR

Öte yandan yurtiçindeki ulaştırma projeleriyle ilgili de bilgi veren Uraoğlu, projelerin süratle tamamlandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattını açacağını daha sonra da Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik metro hattının hizmete gireceğini müjdeledi.

Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Ankara’da Nallıhan Kuş Cenneti’nin yakınlarındaki Çayırhan Köprüsü ve Tüneli’nin de bu ay içinde açılacağını aktardı.