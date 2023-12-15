İstanbul’a yeni metro hattı için geri sayım! Bakan Uraloğlu açılış tarihini açıkladı

15 Aralık 2023 16:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:57

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

20 milyona yakın nüfusuyla toplu taşımanın kritik önemde olduğu İstanbul’da yeni bir metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Kentin kalabalık ilçelerinden Üsküdar’da yapımı süren metro hattının yüzde 84’ü tamamlandı.

BAKAN URALOĞLU YERİNDE İNCELEDİ

Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje hakkında ve hattın açılış tarihi hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, 2023 yılının bakanlıkları açısından büyük projeleri tamamlayıp, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdikleri ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hizmete açtıkları bir yıl olduğunu söyledi.

5 İLDE 102 KİLOMETRELİK KENT İÇİN RAYLI SİSTEM PROJESİ

Uraloğlu, 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı, 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattı'nı, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar-Hızlı Tren Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını belirterek, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102,1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kent içi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık. Bu yıl 22 Ocak'ta açtığımız İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu Hattı ile bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti. 8 Nisan'da açtığımız şehir hastanesiyle bağlantılı olan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattımızdan da açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 2 milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi."

ÜSKÜDAR'DAKİ YENİ HAT 2025'TE TAMAMLANACAK

Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 metro hattında İstanbul için çalıştıklarını belirterek, "Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'dır." dedi.

Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükseleceğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İncelemelerde bulunduğumuz Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı; Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs Hatlarını; Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,5 kilometre uzunlukta ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesidir. Çamlıca tepesinde yer alan Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bulunan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camisi'ne, İslam Medeniyetleri Müzesi'ne ve yoğun yerleşimli Ferah Mahallesi'ne hizmet verecektir. Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz."

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı 2025 yılı içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmalara 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiklerini vurguladı.

"YÜZDE 84 ORANINDA TAMAMLADIK"

Projede son aşamada; ana hat, peron ve bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. İstasyonlar içerisinde bulunan Asansör ve mekanik şaftlarında da kazı-destek çalışmalarına ve bağlantı yolu çalışmalarına da devam ediyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecek. Ayrıca hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile zaman ve karayolu işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek gibi büyük kazançlarda sağlıyor. Hattımızın 30 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı; 3 milyar 975 milyon 338 bin lira olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile İstanbul ve ülkemiz adına ne kadar çalıştığımız ortaya çıkıyor. Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız."