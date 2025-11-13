Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) /Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye iş birliğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bu yıl ikinci defa gerçekleştirilen GO! zirvesi Türkiye’nin öncü teknoloji girişimlerini bir araya getirdi. 800’den fazla iş insanın katıldığı zirvede Khosla Ventures, General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi dünyaca ünlü yatırım fonları ile Google, DeepMind, Uber gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri yer aldı. TAİK Başkanı Murat Özyeğin Türkiye’nin güçlü teknoloji ivmesini vurgulayarak, “Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen küresel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyonuz. Türkiye girişimcilerinin önünde çok daha parlak günler var” dedi. TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı & Insider CEO’su Hande Çilingir ise yatırımcı-fon eşleşmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu yıl 500 milyar dolarlık fonu temsil eden yatırımcılar Türkiye’de. Bu sermayenin yatırıma dönüşmesi girişimcilerimizin performansına bağlı. Amacımız şansa değil, stratejiye dayalı ortaklıklar oluşturmak ve sürdürülebilir yatırım döngüsü kurmak” diye konuştu.

