Fatih'te İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 yaralının olduğu öğrenildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferlerin Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

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Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbulda İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı: Yaralılar var

SEFERLER AKSADI

Kazanın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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