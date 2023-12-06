İstanbul'da konut fiyatları cep yakıyor! Metrekare fiyatı dudak uçuklattı

6 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:31

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 3. Çeyrek Raporu yayınlandı. Türkiye genelinde konutun metrekare fiyatı 27 bin 840 TL’ye ulaşırken, en yüksek metrekare fiyatı 41 bin 766 TL ile İstanbul'da kaydedildi. yurt genelinde 334 bin 295 adet konut satılırken, fiyatlarda artış eğiliminin yavaşladığı görüldü.

Yayınlanan rapora göre; inşaat maliyet endeksi (Ağustos-2023), yıllık olarak yüzde 66,46 arttı. Malzeme fiyatları aynı dönemde yüzde 52,18, işçilik maliyetleri de yüzde 113,27 oranında yükseldi. Türkiye genelinde konutların birim metrekare fiyatı 27 bin 840 TL’ye ulaştı. En yüksek metrekare fiyatı ise 41 bin 766 TL ile İstanbul’da gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan satışlar üçüncü çeyrekte 8 bin 789 adet olurken konut satışlarının geneline kıyasla yıllık bazda yüzde 38,4 oranında gerileme kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarına Ocak-Eylül dönemi olarak bakıldığında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalmayla 28 bin 64 adet satış olarak gerçekleştiği görüldü.

Metrekare fiyat artışlarının da değerlendirildiği rapora göre; konut fiyatlarındaki artış eğiliminde yavaşlama işaretleri görülmeye başlandı. Her ne kadar konut satışlarında yıllık bazda dört çeyrektir devam eden düşüş serisi sona erse de yılın ilk dokuz ayı toplamındaki konut satış adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.9 düşüşle 900.074 adet olarak gerçekleşti.

RUSLAR ANTALYA'YA AKIN ETTİ

3. çeyrekte ülke uyruklarına göre en yüksek alım Rusya vatandaşları tarafından yapılmış olup il bazında üçüncü çeyrekte en yüksek satış 2 bin 922 adet konutla Antalya’da gerçekleşti. Antalya yüzde 33,2 ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada yüzde 32,7 pay ile İstanbul, üçüncü sırada ise yüzde 8,2 pay ile Mersin yer aldı.

2023 yılı 3. çeyreği sonuna bakıldığında ise yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği ilk üç il sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.

Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri toplam zemin adedi bazında Türkiye’de yaptıkları yatırımlar incelendiğinde ilk sırayı Rusya Federasyonu, İran ve Irak vatandaşları aldı.

KONUT KREDİSİ HACMİ 445,9 MİLYAR TL OLDU

2023 Eylül ayı itibari ile konut kredilerinde aylık faiz oranı yüzde 2,98, yıllık bileşik faiz ise yüzde 42,21 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlar son 10 yılın en yüksek değerleri olarak kaydedildi. Rapora göre 2023 yılı Eylül ayı sonunda konut kredisi hacmi 445,9 milyar TL seviyesine geldi.

Eylül 2022 tarihinde 354 milyar 411 milyon TL olan toplam hacim 12 aylık dönemde yaklaşık yüzde 26’lık oranda artış gösterdi. 2023 yılı 2. çeyrek döneminde kullandırılan konut kredisi miktarı 62.486 milyon TL’ye ulaştı. Konut başı ortalama kullandırılan kredi tutarı ise 940.000 TL oldu.

Rapora göre 2023 yılı 3. çeyrek döneminde İstanbul’da 100 m2’lik bir konut için kullanılacak konut kredisinin aylık taksitleri hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 92'si oranında.