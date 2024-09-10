İstanbul'un ünlü AVM'si kapandı

İstanbul'un en yüksek binalarından biri olan Kiler Holding'e ait Levent'teki Sapphire AVM resmen kapandı. Bina ofis olarak kullanılacak.

İstanbul'un Le­vent semtinde yer alan Sapphire AVM kapanarak ofis alanına dönüşecek ve ofisler yakında kiralanmaya başlayacak. Kiler Holding'ten alınan bilgiye göre AVM bölü­mü içinde tadilatın tamamlandı. Ofis kiralamalarının yaklaşık bir ay başlaması öngörülüyor.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK BİNALARI ARASINDA

İstanbul'un 4. Levent semtinde bulunan Sapphire, 262.5 metre yüksekliği ile İstanbul'un da en yüksek binaları arasında bulunuyor.

Sapphire, konut, AVM, seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olarak tasarlanmıştı. Bina 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşuyor.

100 MİLYON DOLARA SATIP 48 MİLYON DOLARA GERİ ALDILAR

Sapphire AVM, borçları karşılığında 2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınmıştı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana da AVM’yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalar ile görüşerek yollarını ayırmış, ocak ayı itibari ile Sapphire’deki AVM'yi kapatmıştı.

Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınla­dığı 2023 yıl sonu gay­rimenkul değerleme raporuna göre, Sapp­hire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL.