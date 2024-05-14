İşte yabancı ağırlığı en fazla artan hisseler!

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 10.000 desteği üzerinde tutunmaya çalışırken; haftalardır borsaya giren yabancı yatırımcıların en çok hangi hisselerde ağırlık artırdığı ortaya çıktı. Buna göre Emlak Konut GYO, TAB Gıda, Galata Wind, Anadolu Hayat ve Ereğli Demir Çelik; son 1 ayda yabancı ağırlığı en fazla artan ilk 5 hisse oldu.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi özellikle yerel seçimlerin ardından daha belirgin bir yükseliş trendine girerek 10.000 seviyesini aştı. Bu süreçte yabancı yatırımcıların da borsadaki hisse senetlerinde ağırlığını artırmaya başladığı görülüyor. 5 Nisan – 3 Mayıs dönemini kapsayan verilere göre borsada yabancı yatırımcılar net olarak yaklaşık 535 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Geçen hafta da yabacıların alımlarının devam ettiği ve endeksin bu alımlarla birlikte döviz bazında kritik olan 322 dolar seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

YABANCININ AĞIRLIK ARTIRDIĞI HİSSELER

Yatırımcılar “yabancılar en çok hangi hisselerde ağırlığını artırıyor” sorusunun cevabını ararken, konuyla ilgili İş Yatırım tarafından bir araştırma raporu yayımlandı. Buna göre geçen cuma itibarıyla son bir aylık dönemde, halka açıklık oranına göre, yabancı yatırımcı ağırlığı en fazla yükselen hisseler şöyle listelendi:

1-Emlak Konut GYO - 1 aylık yabancı oranı değişimi %4,00

2-TAB Gıda - 1 aylık yabancı oranı değişimi %2,75

3-Galata Wind - 1 aylık yabancı oranı değişimi %2,63

4-Anadolu Hayat - 1 aylık yabancı oranı değişimi %2,19

5-Ereğli Demir Çelik - 1 aylık yabancı oranı değişimi %1,89

6-ASELSAN - 1 aylık yabancı oranı değişimi %1,37

7-Anadolu Sigorta - 1 aylık yabancı oranı değişimi %1,19

8-Pegasus Hava Yolları - 1 aylık yabancı oranı değişimi %1,00

9-Vestel Elektronik - 1 aylık yabancı oranı değişimi %0,88

BORSADA HEDEF VE BEKLENTİ

Son gerçekleşen işlemlerle birlikte borsada yabancı yatırımcı ağırlığının da, sürekli elinde belli hisseleri tutanlar hariç, yüzde 35’e yaklaştığı belirtiliyor. Bu rakam, geçtiğimiz aylarda yüzde 26-27 seviyelerine kadar gerilemişti.

Borsa İstanbul’da; 10.400’e işaret eden 320 dolar direncinin de aşılmasıyla birlikte orta ve uzun vadede 360 ve 400 dolar hedeflerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.