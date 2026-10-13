Özel bir bankada 16 yıl boyunca çalışan banka görevlisi, görev yerinin sık sık değiştirilip daha düşük bir pozisyonda çalıştırılması üzerine istifa etti, İş Mahkemesi’ne başvurdu. Davada emsal bir karara imza atan Yargıtay, bankanın bu görevlendirmeleri haklı bir gerekçeyle yaptığını kanıtlayamadığına hükmetti. Banka görevlisinin kıdem tazminatına hak kazandığı kesinleşti.

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Özel bir banka şubesinde bireysel bankacılık yönetici yardımcılığı görevinden alınan banka çalışanı, daha düşük bir kadro olan bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığı statüsünde çalıştırılmaya başlandı.

Daha sonra günü birlik veya haftalık olacak şekilde bankanın başka şubelerinde çalışmaya zorlanan bankacı istifa etti. Kıdem tazminatını alamayan banka çalışanı, İş Mahkemesi’ne başvurdu.

Bankanın başka şubelerinde çalışmak durumunda kaldığını, ağır ve haksız işyeri şartları sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürdü.

İstifa etti, tazminat kazandı! Yargıtay’dan görev yeri sık sık değişen işçi için emsal karar

Mahkeme; aynı bankada 16 sene çalışan davacının iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırdığı ve kıdem tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı banka avukatı kararı istinafa taşındı.

“YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANDI”

Bölge Adliye Mahkemesi, işin nerede ve ne zaman görüleceğinin çalışma şartları arasında yer aldığına dikkat çekti.

BAM kararında; iş sözleşmesinde, gerektiğinde çalışma şartlarında değişiklik yapabileceğine dair düzenlemeler bulunması hâlinde, işverenin genişletilmiş yönetim hakkından söz edildiği, bu hâlde işverenin, yönetim hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla işçinin çalışma şartlarında değişiklik yapma hakkı kazandığı, ancak anılan hakkın objektif olarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

İstifa etti, tazminat kazandı! Yargıtay’dan görev yeri sık sık değişen işçi için emsal karar

52 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ŞUBEYE GÖNDERİLDİ

Davacının çalışmakta olduğu işyerinden yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki başka bir şubeye görevlendirildiği ve bundan sonraki aşamalarda da görevlendirmelerin devam edeceğinin kendisine bildirildiği dile getirildi.

İstifa etti, tazminat kazandı! Yargıtay’dan görev yeri sık sık değişen işçi için emsal karar

“GÖREVLENDİRME GEREKÇESİNİ İSPATLAYAMADI”

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

İşverenin görevlendirme gerekçesini ispatlayamadığı gibi görevlendirme yetkisini objektif olarak kullandığını da ortaya koyamadığı, davacı bakımından bu görevlendirmenin çalışma şartlarında esaslı değişiklik olduğu çalışma şartlarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiştir.

“KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDI”

Yapılan açıklamalara göre davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı, İlk Derece Mahkemesince belirlenen faiz başlangıç tarihinde hata bulunmadığı gerekçeleriyle davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

İstifa etti, tazminat kazandı! Yargıtay’dan görev yeri sık sık değişen işçi için emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı, Bölge Adliye Mahkemesi de kararın onanmasına karar verdi. Kararda “İşçi kendi isteğiyle işten ayrılsa bile, işveren çalışma şartlarını hukuka aykırı biçimde ağırlaştırmışsa kıdem tazminatı alabilir” mesajı verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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