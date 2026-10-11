Bölge Adliye Mahkemesi emsal nitelikte bir karara imza attı. İşveren, güvenlik görevlisinin başka bir projede çalışmak için işten ayrılacağını belirten imzalı tarihsiz belgesini istifa dilekçesi olarak kullandı. İstifa etmediğini, haksız yere işten çıkarıldığını belirten görevli dava açtı. Mahkeme işçinin işe iadesine karar verdi. Karara göre işveren, işçiyi yasal süresi içinde başvurmasına rağmen işe başlatmazsa 4 aylık brüt ücreti tutarında, 57 bin 240 TL işe başlatmama tazminatı ödemek zorunda kalacak.

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Özel bir firmada yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalışan ve haksız nedenle kovulduğunu öne süren M.K., İş Mahkemesi'ne başvurdu. M.K. iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini, istifa etmemesine rağmen çıkış kodunun 03 yazıldığını öne sürdü.

TAZMİNATINI İSTEDİ

M.K. iş akdinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine, işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde işe başlatmama tazminatının ve 4 aylık boşta geçen süre ücretin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti.

İşverenin istifa oyununa mahkemeden emsal karar! İşe geri almazsa 57 bin 240 TL tazminat ödeyecek

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Davalı işveren de imzalı istifa dilekçesi olduğunu öne sürdü. İş Mahkemesi, davacı tarafça açılan davanın kabulü ile davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı avukatı kararı istinafa taşıdı.

İşverenin istifa oyununa mahkemeden emsal karar! İşe geri almazsa 57 bin 240 TL tazminat ödeyecek

EMSAL NİTELİKTE KARAR

Mahkeme emsal nitelikte bir karara imza attı. Dosya kapsamındaki el yazılı, imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesinin "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde olduğu hatırlatıldı.

İşveren tarafından sunulan el yazılı istifa dilekçesinin tarihsiz oluşu dikkate alındığında düzenlendiği tarihin belgeden anlaşılamadığı gibi, gerçek bir istifa dilekçesi olmadığı vurgulandı.

İşverenin istifa oyununa mahkemeden emsal karar! İşe geri almazsa 57 bin 240 TL tazminat ödeyecek

İŞE ALMAZSA 57 BİN 240 TL ÖDEYECEK

Kararda şu ifadelere yer verildi.

"İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davacının iş akdinin davalı tarafça geçerli veya haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü yerindedir. İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının özel güvenlik hizmetleri şirketindeki iş yerine işe iadesine, davacının süresi içindeki başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalıştığı süre ve fesih sebebi de dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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