İsviçre merkezli Union Bancaire Privee (UBP) Başekonomisti Patrice Gautry, Türkiye ekonomisinin 2027'de toparlanarak yüzde 3,5 büyümesini beklediklerini açıkladı. Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngören Gautry, gelecek yıl enflasyonun yüzde 24, yıl sonu faiz oranının ise yüzde 30 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Kaydet a- | +A

İsviçre merkezli özel bankacılık kuruluşu Union Bancaire Privee (UBP) Başekonomisti Patrice Gautry, 20. İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu'nda Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gautry, küresel ekonominin önemli belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruduğunu, dünya ekonomisinin hem bu yıl hem de gelecek yıl yüzde 3'e yakın büyümesinin beklendiğini söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2027'DE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Türkiye ekonomisinin 2026'da yaklaşık yüzde 2,8 büyümesini beklediklerini belirten Gautry, 2027'de ise büyümenin yüzde 3,5'e ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Enerji maliyetleri ve sanayi sektöründeki belirsizliklerin iç talep üzerinde baskı oluşturduğuna işaret eden Gautry, jeopolitik gerilimlerin bölgeler arasındaki ticaret akımlarını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Gautry, söz konusu belirsizliklerin giderilmesi halinde Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2027-2028 döneminde yüzde 3,8'e yükselebileceğini söyledi.

ENFLASYONDA YÜZDE 24, FAİZDE YÜZDE 30 TAHMİNİ

Türkiye'de dezenflasyon sürecinin kademeli olarak devam etmesini beklediklerini belirten Gautry, şu değerlendirmede bulundu:

"Dezenflasyon sürecinin kademeli olarak devam etmesi ve enflasyonun 2027'de yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreç, enerji fiyatlarındaki gelişmelere karşı hassasiyetini koruyor. Söz konusu gelişmeler, Merkez Bankasının kademeli parasal gevşeme sürecini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek. Faiz oranlarının 2027 sonu itibarıyla yüzde 30'a yakın seviyelerde olması bekleniyor."

İsviçreli bankadan Türkiye için 2027 tahmini: Enflasyon, faiz ve büyüme beklentisini açıkladı

TÜRKİYE'NİN ÜÇ GÜÇLÜ YÖNÜNÜ SIRALADI

Gautry, Türkiye ekonomisinin başlıca güçlü yönlerini ticaretin çeşitlendirilmesi, sanayi altyapısında katma değerli ürünlerin artması ve ülkenin stratejik coğrafi konumu olarak sıraladı.

Türkiye'nin daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekebilmesi için ise dezenflasyon, döviz kurunda istikrar ve rekabet gücü alanlarında ilerleme kaydedilmesinin önemine dikkati çekti.

FED'DEN İKİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon üzerindeki baskısının devam ettiğini belirten Gautry, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz oranını yüzde 4,50'ye yükseltmesini beklediklerini söyledi.

Fed'in 2027'nin ilk çeyreğinde ilave bir faiz artırımına gidebileceğini ifade eden Gautry, çekirdek enflasyonun hızlanması halinde faiz oranının yüzde 4,75'e çıkarılabileceğini kaydetti.

İsviçreli bankadan Türkiye için 2027 tahmini: Enflasyon, faiz ve büyüme beklentisini açıkladı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aralık ayında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artırımlarını sürdürmesi, faiz oranlarının yüzde 3'e ulaşması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI EKONOMİLER İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikleri artırdığını belirten Gautry, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının ekonomik büyümeyi baskılayabileceğini ve enflasyonu artırabileceğini ifade etti.

Gautry, Orta Doğu'da barışın sağlanması ve petrol fiyatlarının gerilemesinin ise küresel ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala