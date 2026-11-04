İTO'da Şekib Avdagiç yeniden başkan seçildi! Üçüncü kez göreve geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) başkanlık seçimlerinde Şekib Avdagiç, 270 meclis üyesinden 251'inin oyunu alarak üçüncü kez başkan seçildi. 2026-2030 döneminde görev yapacak Avdagiç, İstanbul iş dünyasının üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmaya odaklanacaklarını belirterek, "Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar Şekib Avdagiç seçildi.

22’nci Dönem Meclisi, 4 sene görev yapacak yeni yönetimini seçmek amacıyla İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi. İTO’nun 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri, bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını verdi.

Seçim sonuçlarına göre Avdagiç, 270 Meclis üyesinden 251'inin oyunu alarak 144 senelik geçmişe sahip olan, 800 bini aşkın İstanbullu şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın üçüncü defa Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İTOda Şekib Avdagiç yeniden başkan seçildi! Üçüncü kez göreve geldi

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Avdagiç Başkanlığındaki İTO’nun 2026-2030 arasında görev yapacak Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmada, İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceklerini söyleyerek, "Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

İTOda Şekib Avdagiç yeniden başkan seçildi! Üçüncü kez göreve geldi

"DEMOKRASİ ŞÖLENİ"

Seçimlerin büyük bir demokrasi şöleniyle geçtiğini belirten Avdagiç, Yönetim Kurulu üyelerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerinin ve disiplin kurulu üyelerinin seçimlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Avdagiç, İTO camiasına seçimde göstermiş olduğu güven ve teveccühten dolayı teşekkür ederek, tek önceliklerinin Türkiye ve üyeler olduğunu bundan sonra da bu gayret için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini ve üyelerin sesi, ticaretin nefesi olacaklarını söyledi.

22’nci döneminin hayırlı olmasını temenni eden Avdagiç, “Hep birlikte hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı'na da İTO damgasını vuracağız. İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Odamızın çatısı altında Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız." dedi.

İTOda Şekib Avdagiç yeniden başkan seçildi! Üçüncü kez göreve geldi

MESLEK KOMİTELERİNİN SEÇİMLERİ DE YAPILDI

Kürsü konuşmasının sonrasında gazetecilere açıklamalar yapan Şekib Avdagiç, İTO'nun geçen hafta organ seçimlerinin gerçekleştiğini ve 80 ayrı meslek komitesi ile 270 meclis üyesinin belirlendiğini anımsattı.

Avdagiç, 22'nci dönem için resmi olarak göreve başladığını belirterek, "İTO tarihinde her zaman görülmeyen bir başarıyla güzel bir netice aldık. Artık bundan sonra üyelerimiz için, ülkemiz için gündemimizdeki konuları, projeleri hayata geçirme vakti." açıklamalarını yaptı.

8 sene boyunca üyelerden gelen konuları büyük bir dikkat ve hassasiyetle ele aldıklarını ve bunları değerlendirerek çalışma yaptıklarını, talepleri ilgili makamlara ulaştırdıklarını ifade eden Avdagiç, ilgili makamlar tarafından bunların çözüme kavuşturulması için önemli adımlar attıklarından söz etti.

SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

Avdagiç, uluslararası alanda ise savaşların sürdüğü bir dönemden geçildiğini söyleyerek, dış konjonktürün hassas olduğunu ve uluslararası ekonominin üstünde önemli etkilerin olduğu bir dönemde bulunulduğunu kaydetti.

Söz konusu durumun Türk iş dünyasına yansımaları üzerine çalışmaları devam ettireceklerini söyleyen Avdagiç, şunları belirtti:

"Gündemimizde hepinizin bildiği gibi önemli başlıklar var. Bu başlıklarla ilgili hem İTO olarak hem de TOBB'daki görevimiz dolayısıyla süreçlerimizi devam ettireceğiz. Bütün gücümüzle İstanbul iş dünyasının daha fazla ticaretinin geliştirilmesi konusunda, daha fazla üretim yapabilmesi konusunda istihdamını, üretimini, ihracatını artırabilmesi konusunda, İstanbul turizminin geliştirilmesi, İstanbul'da daha çok misafir karşılayabilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"İSTANBUL'DA ÇÖZDÜĞÜNÜZDE TÜRKİYE'DE ÇÖZÜLMÜŞ OLUYOR"

İstanbul, Türkiye'nin vergi gelirleri açısından en önemli kenti. Yine turizm açısından 12 ay çalışan bir şehir, canlı olan bir şehir. Bu anlamda İstanbul'un gelişmesi Türk ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Vergi gelirleri, turizm gelirleri itibarıyla... İhracatına baktığınız zaman yine İstanbul firmalarının ihracatı, Türkiye ihracatındaki en önemli payı kapsıyor. Bu anlamda birçok konuyu biz İstanbul'da çözdüğümüz zaman Türkiye çapında çözülmüş oluyor."

İTO Başkanı Avdagiç, hem yönetim kurulu üyeliğine hem de meclis üyeliğine yeni seçilenlerin yaş ortalamasını düşürdüklerini ve daha genç, enerjik bir kadro ile önemli işler yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

BAKMADAN GEÇME EKONOMİ Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala