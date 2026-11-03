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Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı
Başlık ResmiTicaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı:

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı basın açıklamasıyla ekim ayı dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı.

"EN YÜKSEK EKİM AYI İHRACAT REKORU KIRILDI"

"En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı." diyen Bakan Bolat, "Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

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Yıllıklandırılmış mal ihracatına ilişkin Bakan Bolat, "Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, şunları kaydetti:

"Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz"

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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