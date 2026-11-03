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Ekonomi

Ev ve iş yerlerinde uygulanacak Kasım 2026 kira zam oranı belli oldu!

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Ev ve iş yerlerinde uygulanacak Kasım 2026 kira zam oranı belli oldu!
Başlık ResmiKasım 2026 kira zam oranı belli oldu! Ev ve iş yerlerinde yeni kira artış oranı yüzde 31,23 "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonun aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşmesinin ardından kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 oldu.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Kasım 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni kira zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal artış üst sınırı da belli oldu.

Ev ve iş yerlerinde uygulanacak Kasım 2026 kira zam oranı belli oldu!
Başlık ResmiEv ve iş yerlerinde uygulanacak Kasım 2026 kira zam oranı belli oldu!

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,77 artış gösterdi.

Kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Buna göre kasım ayında sözleşmesi yenilenen konut ve çatılı iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,23'ü aşamayacak.

KİRA ZAM ORANI GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ

Ekim 2026'da konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,49 olmuştu.

Kasım ayında bu oran yüzde 31,23'e gerileyerek bir önceki aya göre 0,26 puan azaldı.

Böylece kira artış tavanındaki düşüş kasım ayında da devam etti.

Nisan-Ekim 2026 enflasyon oranları
Başlık ResmiNisan-Ekim 2026 enflasyon oranları

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA TABLOSU

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların yüzde 31,23'lük artış oranına göre ödeyecekleri yeni kira bedelleri şöyle:

Mevcut kiraZam tutarıYeni kira
10.000 TL3.123 TL13.123 TL
15.000 TL4.684,50 TL19.684,50 TL
20.000 TL6.246 TL26.246 TL
25.000 TL7.807,50 TL32.807,50 TL
30.000 TL9.369 TL39.369 TL
35.000 TL10.930,50 TL45.930,50 TL
40.000 TL12.492 TL52.492 TL
50.000 TL15.615 TL65.615 TL
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