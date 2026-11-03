Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonun aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşmesinin ardından kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 oldu.

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Kasım 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni kira zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal artış üst sınırı da belli oldu.

Ev ve iş yerlerinde uygulanacak Kasım 2026 kira zam oranı belli oldu!

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,77 artış gösterdi.

Kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Buna göre kasım ayında sözleşmesi yenilenen konut ve çatılı iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,23'ü aşamayacak.

KİRA ZAM ORANI GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ

Ekim 2026'da konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,49 olmuştu.

Kasım ayında bu oran yüzde 31,23'e gerileyerek bir önceki aya göre 0,26 puan azaldı.

Böylece kira artış tavanındaki düşüş kasım ayında da devam etti.

Nisan-Ekim 2026 enflasyon oranları

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA TABLOSU

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların yüzde 31,23'lük artış oranına göre ödeyecekleri yeni kira bedelleri şöyle:

Mevcut kira Zam tutarı Yeni kira 10.000 TL 3.123 TL 13.123 TL 15.000 TL 4.684,50 TL 19.684,50 TL 20.000 TL 6.246 TL 26.246 TL 25.000 TL 7.807,50 TL 32.807,50 TL 30.000 TL 9.369 TL 39.369 TL 35.000 TL 10.930,50 TL 45.930,50 TL 40.000 TL 12.492 TL 52.492 TL 50.000 TL 15.615 TL 65.615 TL

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