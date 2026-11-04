İTO’da yeni dönem! Meclis başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 22’nci dönem meclis başkanlığı için yapılan seçimde İsrafil Kuralay ile Rasim Bilgehan yarıştı. Oylama sonucunda görevi Kuralay üstlenirken başkan yardımcılıklarına Hayrettin Ertemel ve Uğur Karadoğan getirildi.

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İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İTO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. İTO Meclis Salonu'ndaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Mevlüt Yılmaz başkanlığında toplandı. Ardından meclis üyeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı için oy kullandı.

İSRAFİL KURALAY SEÇİLDİ

Meclis başkanlığı için İsrafil Kuralay ve Rasim Bilgehan yarıştı. Oylama sonucunda İsrafil Kuralay, İTO'nun yeni meclis başkanı seçildi. Meclis Başkan Yardımcıları ise Hayrettin Ertemel ve Uğur Karadoğan olurken, Meclis Katip Üyeliği koltuğuna Recep Yeşilyurt oturdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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