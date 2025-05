Kadın memurlar çocuğa göre prim ve izin istiyor! 8. Dönem Toplu Sözleşme için geri sayım başladı

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kadın kamu görevlilerinin talepleri gündeme geldi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Kadın memurların taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın “2025’ten doğan her çocuk için 5 bin TL teşvik, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 yaşına kadar her ay 5 bin TL aileye yardım yapılacak olması önemli bir adım. Fakat 2024’te ve daha öncesi doğmuşlar için birinci çocuğa 506 TL, ikinciye 253 TL, üçüncüye 253 TL olmak üzere toplamda üçüne 1.000 TL etmeyen bir rakam var. Toplu sözleşme masasında bunları artırmak konusunda bir gayretimiz olacak. Birinci çocuk için 120, ikinci çocuk için 240 çocuk ve üçüncü çocuk ve sonrası için 360 gün olarak yıpranma olarak emekliliğinde bir düşüş yapılması, gün sayısı olarak düşülmesi gerekiyor. Gelir vergisi memurlar için yüzde 15’e sabitlenip, ilave olarak evliler için yüzde 2,5, her çocuk için 2,5 düşürülerek dolayısıyla 3 çocuk olduğunda toplam 10 puan vergi indirimi uygulanmalı. Çalışma saati 32 saate düşürülmeli ve çalışma günü 4 güne indirilmeli. Yıllık izin sürelerinde çocuk sayısına göre ilave gün eklenmeli. Esnek çalışmaya fırsat verilmeli. Analık izin süreleri konusunda 8+8 şeklinde 16 haftalık bir süre var, bunun 52 haftaya çıkarılması gerekiyor. Her çocuk için en az 10 bin TL doğum yardımı yapılmalı. Birinci yıl 3 saat, ikinci yıl 1,5 saat olacak şekilde süt izni 2 yıl olmalı” dedi.

REFAH PAYI TALEBİ

Refah payını toplu sözleşmenin kaskosu olarak niteleyen Yalçın “İlave refah payı konusunu ısrarla zorladık bundan öncekilerde, yine zorlayacağız” diye konuştu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin 4 meslek grubu için hayata geçtiğini hatırlatan Yalçın “Kamunun tamamını ve emeklilerin tamamını ilgilendirecek şekilde düzenlenmesini talep etmiştik. 5 milyon 300 bine teşmil edildi bu çalışma fakat birinci derece memurlara 3600 verilmediği için orada bir defo kaldı. Bu defo kısmının düzeltilmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı. Yalçın, emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki makasın açıldığına işaret ederek “Bazı ödemeler, bazı ücretler emekli keseneğine tabi değil” dedi. Yalçın, toplu sözleşme masasında bu konuya da odaklanacaklarına dikkat çekti.

İlgili Haber Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Pazarlık tarihi belli oldu

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE 'ARA ZAM' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” dedi. Işıkhan, emeklilere yönelik bir çalışma olmadığını da vurgulayarak “Şu an kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmanın ise Haziran-Temmuz döneminde altyapısının hazırlanacağını belirten Işıkhan “İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.