Nükleer pazarlık için destek istedi! Trump "milyonlarca insanın hayatı tehlikede" diyerek savaşa işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Katar'da İran'la nükleer müzakereler için destek istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinerek, İranlı liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

NÜKLEER PAZARLIKTA İKİ YOL VAR: BİRİ DOSTÇA, DİĞERİ SAVAŞ

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye sürece verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde iki yol olduğunu belirtti. Trump, "Dostça ve dostça olmayan. Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İRAN İÇİN YARDIM İSTEDİ

Trump, Al Thani’ye hitaben, "İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Umarım İran burada ne kadar iyi bir dostu olduğunun farkına varır. Bir anlamda ben de iyi bir dostum çünkü pek çok insan benim çok daha sert bir yol izlememi tercih ederdi. Ancak bu yoldan kaçınabilirsek bunun harika bir şey olacağını biliyorum." dedi.

Trump, İran’ın Katar’ın sunduğu desteği anlamasını umduğunu belirterek, birçok insanın arzu ettiği daha sert bir yol yerine diplomatik olanı tercih ettiğini vurguladı.