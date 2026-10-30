Giyimden elektroniğe birçok kategoride ihtiyacını kasım indirimleriyle karşılamayı bekleyen tüketiciler, alışveriş listelerini şimdiden hazırlıyor. Ancak indirimli alışverişte asıl hesabı etiket değil, ürünün geçmiş fiyatı, kampanya şartları ve kasada ödenecek toplam tutar belirliyor.

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Yıl boyunca ihtiyaçlarını erteleyen tüketiciler, gözünü kasım indirimlerine çevirdi. Giyimden elektroniğe, küçük ev aletlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride markaların yüzde 70’lere varan indirimler sunacağı kampanya döneminde, mağazalarda ve e-Ticaret platformlarında alışveriş hareketliliğinin artması bekleniyor. İndirimleri bekleyen vatandaşlar, satın almayı planladıkları ürünleri önceden belirleyerek fiyatları takip ediyor. Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde kampanya dönemini beklemek, aile bütçesini daha verimli kullanmak isteyen tüketiciler açısından önem taşıyor. Ancak yüksek indirim oranları tek başına en avantajlı alışverişi göstermiyor. Aynı ürün farklı satıcılarda farklı fiyatlarla sunulabiliyor, kampanyalar belirli şartlara bağlanabiliyor veya teslimat ücretleri toplam maliyeti değiştirebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin yalnızca indirim yüzdesine değil, satın alacakları ürünün gerçek satış fiyatına odaklanması gerekiyor.

Kampanyalardaki etiket oyununa dikkat! Kasımda indirimin izini sürün

10 GÜNLÜK FİYAT KONTROLÜ ÖNEMLİ

1 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, mal satışlarına ilişkin indirim reklamlarında indirim başlangıcından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerekiyor. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimli fiyattan hemen önceki fiyat dikkate alınıyor. Tüketiciler bu kuralı alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yaparken göz önünde bulundurabiliyor. Satın alınması planlanan ürünün güncel fiyatını kaydetmek, önceki fiyatlarıyla karşılaştırmak ve aynı modelin diğer satıcılardaki satış bedellerini incelemek, kampanyanın ne ölçüde avantaj sağladığını anlamaya yardımcı oluyor. Ticaret Bakanlığı da kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarını tüm mecralarda yakından takip edeceğini bildirdi. Açıklamada, tüketiciyi yanıltıcı bulunan reklamlar için ihlalin niteliğine ve yayımlandığı mecraya göre 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

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ŞİMDİDEN ÜRÜN FİYATLARINI KAYDEDİN

Ödeme aşamasında kargo ücretleri, asgari alışveriş tutarı, belirli kart veya üyeliklere bağlı indirimler ve sadakat programlarının şartları tüketicinin elde edeceği avantajı değiştirebiliyor. Birden fazla indirimin sunulduğu kampanyalarda oranları doğrudan toplamak yerine son fiyatı esas almak gerekiyor. Örneğin; yüzde 20 indirim üzerine uygulanan yüzde 10’luk ikinci indirim, toplamda yüzde 30 değil, yüzde 28 indirim anlamına geliyor. Bu nedenle tüketicilerin alışveriş öncesinde fiyatları kaydetmesi ve kampanya şartlarını titizlikle incelemesi önem taşıyor.

TÜKETİCİLER ALIŞVERİŞTE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüketici dernekleri kasım indirimlerinde tuzağa düşmemek için şu önerilerde bulunuyor:

- Fiyatı önceden kaydedin: Satın almayı planladığınız ürünün güncel fiyatını ve mümkünse fiyat geçmişini ekran görüntüsüyle saklayın.

- Aynı ürünleri karşılaştırın: Model, teknik özellik ve garanti şartları aynı olan ürünlerin farklı satıcılardaki fiyatlarına bakın.

- İndirim oranını değil, son fiyatı değerlendirin: Birden fazla indirim uygulandığında kasada ödenecek tutarı esas alın.

- Ek ücretleri kontrol edin: Kargo, teslimat ve diğer hizmet bedellerini toplam maliyete ekleyin.

- Kampanya şartlarını inceleyin: Asgari sepet tutarı, üyelik ve kart şartları ile kampanya tarihlerini kontrol edin.

- Satıcıyı araştırın: İnternet sitesinin güvenilirliğini, satıcı bilgilerini ve iade şartlarını inceleyin.

- Şüpheli uygulamaları belgeleyin: Fiyatın veya kampanya şartlarının yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız ilgili ekran görüntülerini saklayın ve gerekirse Reklam Kuruluna başvurun.

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