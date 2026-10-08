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Kamu çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: İhtiyaç duyulan düzenlemeler yolda

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Kamu çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: İhtiyaç duyulan düzenlemeler yolda
Başlık ResmiKamu çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: İhtiyaç duyulan düzenlemeler yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, kamu personel sisteminde değişen ihtiyaçlara göre yeni düzenlemelerin gündeme alınabileceğinin mesajını verdi. Işıkhan, mevcut kazanımların korunarak daha güçlü bir yapı oluşturulması için sendikalarla istişare içinde çalışılacağını belirtti.

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Kamuda hizmet kalitesini artırmak ve çalışanların standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen reform çalışmalarına yenisi ekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) oturumunda, kamu personel rejiminde ihtiyaç duyulan mevzuat güncellemeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan burada yaptığı konuşmada, "2002 yılında kamu çalışanlarımız arasında yüzde 47 seviyesinde olan sendikalaşma oranı, bugün yüzde 78'e ulaşmıştır. Kamu görevlilerimizin örgütlenme hakkını daha etkin şekilde kullanmaya başlaması, çalışma hayatında demokratik katılımın ve sosyal diyaloğun güçlenmesine de katkı sağlamıştır" dedi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: İhtiyaç duyulan düzenlemeler yolda
Başlık ResmiKamu çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: İhtiyaç duyulan düzenlemeler yolda

ANALIK İZNİ DÜZENLEMESİNİ HATIRLATTI

Bakan Işıkhan, analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlatarak, düzenlemeyle çalışanların iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin desteklendiğini belirtti.

Kamu personel sisteminin değişen şartlara uyum sağlaması gerektiğine dikkati çeken Işıkhan, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler ve kamu yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatın belirli aralıklarla gözden geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

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Işıkhan, 22 Nisan'da gerçekleştirilen son KPDK toplantısında, 4688 sayılı Kanun'da yapılabilecek düzenlemelere ilişkin sendika ve konfederasyonların görüş ve önerilerini aldıklarını hatırlattı.

DÜZENLEMELER MASADA

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak, ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şekillendirmeyi önemsiyoruz. Bu düşüncelerle, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantımızın ülkemiz, kamu çalışanlarımız ve kamu yönetimimiz açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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