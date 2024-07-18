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Kamuda tasarrufta yeni tedbirler TBMM'de kabul edildi! Tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamuda tasarrufta yeni tedbirler TBMM&#039;de kabul edildi! Tarih belli oldu
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Kamu tasarrufu öngören yasalar 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kamuda tasarrufta ikinci dönem başlıyor... Yeni araç satın alınmasını, kiralanmasını, ihtiyaç fazlası taşıtların tasfiyesi, personel servislerinin kaldırılması gibi önemli maddelerin yer aldığı teklif TBMM'de kabul edildi. Yürürlüğe girme tarihi ise 1 Eylül 2024 yerine 1 Ocak 2025 olarak değiştirildi.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALMA DÖNEMİ SONA ERECEK

TBMM'de kabul edilen yasayla kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek. Yasayla, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek. Huzur hakkı ikramiye gibi ödemelere de üst sınır getirilecek.

İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇLAR SATILACAK, SERVİSLER KALDIRILACAK

Yasayla, kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilecek. Aynı zamanda  personel servis hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkartılacak.

Yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak, yeni bina kiralanmayacak ve mevcut kiralamalar sonlandırılacak. 

TEDBİRLERE UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırım da getiriyor.

Buna göre, Tasarruf tedbirlerine uymayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek.

Tasarruf tedbirlerine uyumla ilgili denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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