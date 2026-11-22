Karadeniz'de sezonun sona ermesi beklenirken palamut sürprizi yaşandı. Normal şartlarda çoktan göç etmesi gereken palamut, balıkçıların ifadelerine göre İstanbul Boğazı'ndan geri dönerek yeniden Karadeniz'e yöneldi. Trabzon'da tezgâhlarda bolluk yaşanırken, yaklaşık 1 kilogramlık palamut 100-125 TL'den satılıyor. Balıkçılar, bolluğun 15-20 gün daha sürebileceğini belirtiyor.

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Karadeniz'de palamut avının sona ermesi beklenirken balıkçılar şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. Göçünü tamamlaması beklenen palamutların yeniden ağlara takılmasıyla Trabzon'daki balık tezgâhlarında bolluk yaşanmaya başladı.

Balıkçı esnafı, palamudun İstanbul Boğazı'ndan geri dönerek Karadeniz'e yöneldiğini belirtirken, yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki balıkların tanesi 100 ila 125 TL arasında satışa sunuluyor.

"BÖYLE BİR BOLLUK HİÇ OLMAMIŞTI"

Trabzon'da balıkçılık yapan Ahmet Çoğalmış, palamut sezonunun normal şartlarda sona ermiş olması gerektiğini ancak avlanmanın devam ettiğini söyledi.

Çoğalmış, "Şu an palamut bolluğu halen devam ediyor. Böyle bir bolluk hiç olmamıştı. Herhalde bu bolluk 15-20 gün daha devam eder. Normalde palamudun bitmesi lazımdı." dedi.

Palamudun göç hareketinde alışılmadık bir durum yaşandığını ifade eden Çoğalmış, "Balık boğaza girdiği zaman boğazdan da okyanusa girer ama bu sene öyle bir durum oldu ki palamut boğazdan tekrar geriye döndü. Haliyle bir bolluk daha yaşıyoruz." diye konuştu.

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"25 YILLIK BALIKÇIYIM, İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Balıkçı esnafı Emin Avcı da palamutların yeniden Karadeniz'e yönelmesinin kendilerini şaşırttığını belirtti.

25 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Avcı, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

PALAMUT BOL AMA İLK GÜNKÜ TALEP YOK

Sezonun başında palamuda yoğun ilgi gösteren vatandaşların talebinin zamanla azaldığını belirten Avcı, birçok kişinin balığı tüketmek veya saklamak üzere daha önce satın aldığını söyledi.

Avcı, "Palamudu yiyen yedi, tuzlamasını yapan yaptı, dondurucusuna atan attı. Şu anda eskisi gibi ilk başlardaki talep yok. Ancak bu gidişle palamut avının uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bitecek gibi görünmüyor çünkü." dedi.

Balıkçılar, palamudun diğer türlere göre daha uygun fiyatlı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edilmeye devam ettiğini belirtiyor.

HAMSİ 400 TL, PALAMUT 100 TL'DEN BAŞLIYOR

Trabzon'daki balık tezgâhlarında palamut bolluğu sürerken diğer balık çeşitlerinin fiyatları da dikkat çekiyor. Balıkçılar, palamut avındaki beklenmedik hareketliliğin 15-20 gün daha devam edebileceğini tahmin ediyor.

Balık Türü Birim / Miktar Fiyat Palamut Tane (yaklaşık 1 kg) 100-125 TL İstavrit Kilogram 150 TL Hamsi Kilogram 400 TL Mezgit Kilogram 600 TL Çinekop Kilogram 600 TL Barbun Kilogram 600 TL

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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