Kars Havalimanı'nı karıştıran olay! Havacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kars'ta bir hava yolu firması gerekçe göstermeksizin seferini iptal edince yolcular isyan etti. Havaalanında uçak seferinin iptal edildiğini öğrenen yolcular, ne yapacağını şaşırdı.
Kars'ta havaalanına gelen yolcular, Sunexpress havayolu firmasına ait SXS9114 ve SXS9115 sayılı İzmir-Kars ve Kars-İzmir seferlerinin iptal edildiği sürprizi ile karşılaştı. Kendilerine daha önce bilgi verilmediğini ve muhatapsız kaldıklarını ifade eden yolcular, firmaya tepki gösterdi.
YOLCULAR MAĞDUR OLDU
Aylar öncesinden biletlerini alan yolcular mağdur oldu. Bir süre firmayı protesto eden yolcular, havaalanı yetkilerinin uyarılarının ardından havaalanından ayrıldı. Mağdur olan yolcuların mağduriyetlerini CİMER’e iletecekleri öğrenildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı