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Haberler > Ekonomi > Kars Havalimanı'nı karıştıran olay! Havacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldı 

Kars Havalimanı'nı karıştıran olay! Havacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldı 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta bir hava yolu firması gerekçe göstermeksizin seferini iptal edince yolcular isyan etti. Havaalanında uçak seferinin iptal edildiğini öğrenen yolcular, ne yapacağını şaşırdı.

Kars'ta havaalanına gelen yolcular, Sunexpress havayolu firmasına ait SXS9114 ve SXS9115 sayılı İzmir-Kars ve Kars-İzmir seferlerinin iptal edildiği sürprizi ile karşılaştı. Kendilerine daha önce bilgi verilmediğini ve muhatapsız kaldıklarını ifade eden yolcular, firmaya tepki gösterdi.

Kars Havalimanı'nı karıştıran olay! Havacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldı  - 1. Resim

YOLCULAR MAĞDUR OLDU 

Aylar öncesinden biletlerini alan yolcular mağdur oldu. Bir süre firmayı protesto eden yolcular, havaalanı yetkilerinin uyarılarının ardından havaalanından ayrıldı. Mağdur olan yolcuların mağduriyetlerini CİMER’e iletecekleri öğrenildi.

Kars Havalimanı'nı karıştıran olay! Havacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldı  - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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