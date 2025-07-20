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Haberler > Ekonomi > Kart kullananlar dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor

Kart kullananlar dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kart kullananlar dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM, Güvenlik, Banka, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mobil şubelerde alışık olduğumuz “6 ayda bir şifre yenileme” uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de aktif hâle geliyor.

Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor.  Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında işlem öncesinde yeni şifre belirlemeye zorlanacak.

Güvenliği artırma amacıyla, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrar kullanmalarına izin verilmeyecek. Bu kural, hem rastgele tahmin edilen hem de sık tekrar edilen şifrelerin kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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