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Haberler > Ekonomi > Kendiliğinden yetişiyor! Her yerde kahve olarak tüketilirken, Tokatlılar konservesini yapıyor

Kendiliğinden yetişiyor! Her yerde kahve olarak tüketilirken, Tokatlılar konservesini yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay'da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat'ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfetti. Menengiç ağacının kahvesinin kolon kanserine karşı koruyucu etkileri olduğunu belirten Çiftçier, bitkinin taze sürgünlerinin de çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığını söyledi.

Adana ve Hatay’da sıkça görülen menengiç ağacı, Tokat’ta da yetişiyor. Şifasını bilmeden birçok vatandaş önünden geçerken, Tokatlı bitki uzmanı Havva Çiftçier menengicin hem meyvesini hem de "burç" denilen taze sürgünlerini topluyor. Kahvesi kolon kanserine iyi gelen menengiç bitkisinin burcunun da idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğini belirten Çiftçier, menengiç burcunun kavrularak konservelere konulduğunu ifade etti.

Kendiliğinden yetişiyor! Her yerde kahve olarak tüketilirken, Tokatlılar konservesini yapıyor - 1. ResimKendiliğinden yetişiyor! Her yerde kahve olarak tüketilirken, Tokatlılar konservesini yapıyor - 2. Resim

"KAHVESİ KOLON KANSERİNE İYİ GELİYOR, BURCU ANTİOKSİDAN"

Menengiç kahvesinin ayrı, burcunun ayrı bir şifa deposu olduğunu söyleyen bitki uzmanı Havva Çiftçier, “Menengiç burcunu Tokat’ta kimse bilmez. Hatay yöresine aittir. Aslında bizim insanımız doğal şifa olduğunu bilmiyor. Menengicin ufak burçlarını topluyoruz. Kavanozlara turşu şeklinde koyuyoruz. Kavurup koyuyoruz. Öncelikle kanı temizler, bağırsakları çalıştırır, antioksidandır. Her bahar mayıs ayında burçlarını topluyoruz. Ağustostan sonra da küçük tombul şekilde meyveleri oluşur. Kırmızı ve siyah şeklini alır. Bunların kahvesi yapılır. Araştırmalarımız neticesinde kahvesinin kolon kanserine iyi geldiğini öğrendik. Menengiç burcu da idrar yolu enfeksiyonlarına, egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Bunun kavanozlara haşlayıp turşusunu kurarlar. Veya da kavurup koyarlar. Aç bitir şeklinde tüketilir. İster yoğurtlu, ister de yumurtalı yenebilir. Her şeye faydası vardır” dedi.

Kendiliğinden yetişiyor! Her yerde kahve olarak tüketilirken, Tokatlılar konservesini yapıyor - 3. Resim

Kendiliğinden yetişiyor! Her yerde kahve olarak tüketilirken, Tokatlılar konservesini yapıyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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