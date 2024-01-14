Kira yardımı %57 artırıldı

14 Ocak 2024 05:58 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 06:01

Böylelikle İstanbul’da yaşayanlara yapılan 3 bin 500 TL’lik kira yardımı yüzde 57’lik artış ile 5 bin 500 TL’ye; Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da 3 bin TL olan kira yardımı yüzde 50’lik artış ile 4 bin 500 TL’ye; Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli ve Erzurum gibi büyükşehirlerde de 2 bin 500 TL olan kira yardımı yüzde 50’lik artış ile 4 bin 750 TL’ye; Adıyaman, Ağrı, Çorum, Sivas ve Erzincan gibi şehirlerde ise 2 bin TL olan kira yardımı yine yüzde 50’lik artış ile 3 bin TL’ye çıkarıldı. Kira yardımı desteği ev sahipleri için aylık olarak yapılırken, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri için ise defaten yapılacaktır. İstanbul’da yaşayan kiracılara 11 bin TL, Ankara, Antalya gibi şehirlerde yaşayan kiracılara 9 bin TL; Adana, Aydın gibi şehirlerde yaşayan kiracılara 7 bin 500 TL ve Erzincan, Sivas gibi şehirlerde yaşayan kiracılara da 6 bin TL tutarında ödeme yapılacaktır.

HER EV İÇİN 1,5 MİLYON TL’LİK DESTEK

Kentsel dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira kaynak kullanıldığını belirten Erdoğan “Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamızda her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir” dedi.

