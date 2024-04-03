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Haberler > Ekonomi > Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla iş yeri kiralarına martta yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre nisanda iş yeri kiralarına en fazla yüzde 57,50 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre artış miktarı...

Fahiş kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için uygulanmıyor.  İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına nisanda en fazla yüzde 57,50 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, martta TÜFE aylık yüzde 3,16 arttı, yıllık yüzde 68.50 oldu. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 57,50 olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 57,50 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %57,50
Zam bedeli: 5.750 lira
Zamlı kira bedeli: 15.750 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.900 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 22.050 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 25.200 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 28.350 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 31.500 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 39.375 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 47.250 lira

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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