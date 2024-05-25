Kırsal kalkınmada AB ile yeni̇ bir dönem başlıyor! 785 milyon avro hibeyle gıda ve tarım büyüyecek

Bugüne kadar 42 ilde kullanılan destekler, 81 ile yayılacak. 7 yılda 785 milyon avro hibe verilerek tarım ve gıda sektörlerine yeni yatırımlar kazandırılacak, kırsaldaki insanlara istihdam sağlanacak...

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ADANA - Avrupa Birliği desteğiyle kırsal kalkınma desteklenecek, 785 milyon avro (27,5 milyar lira) 81 ilde tarım ve gıda sektörüne aktarılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB destekli kırsal kalkınma programı IPARD-3 ile 7 yıl boyunca verilecek 785 milyon avro hibe ile tarım ve gıda sektörlerine yeni yatırımlar kazandırırken yeni iş imkânları sağlayacaklarını ifade etti.

102 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Adana’da düzenlenen ‘IPARD-3 81 İlde’ programında konuşan Bakan Yumaklı, “IPARD ile ülkemiz ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla kırsalımıza destekler sağlıyoruz. Bu desteklerle teknoloji ve yenilikçi değişimler yapılmasına, işletmelerin yeniden yapılanmasına katkı veriyoruz. Bu kapsamda 2016’da IPARD-1’i tamamladık. IPARD-2’yi de depremden dolayı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bakanlığımız, 12 yılı aşkın süredir uyguladığı IPARD ile kırsaldaki girişimcilere 17 farklı sektörde yatırım desteği verdi. 25 bin 434 projeye reel rakamlarla 45,3 milyar lira hibe desteği verdik. Bu sayede ülkemizin tarım ve gıda sektörüne 96,2 milyar lira yatırım kazandırıldı. Bu yatırımlarla 102 bin istihdam sağlandı” dedi.

YENİ DESTEKLER 81 İLDE

Kırsal kalkınma çalışmaları için yeni bir dönemi başlattıklarına işaret eden Bakan Yumaklı, bu yıl başlayıp 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD-3 ile verilecek 785 milyon avro ile tarıma yeni yatırımlar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yumaklı “Bugüne kadar 42 ilimizde kullandırdığımız destekler bundan böyle 81 ile yayılacak, yatırımcı ve çiftçilerimizle buluşacak” diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, IPARD-3 ile yeni bir dönem başladığını ifade etti. Desteklerin 81 ile yayılmasında 6 Şubat depreminin etkili olduğunu belirten Landrut “AB’ye üyelik başvurusu yapan diğer ülkelere de IPARD benzeri destekler sağlıyoruz. Türkiye IPARD performansı ile diğer ülkelere öncülük ediyor” ifadelerini kullandı.