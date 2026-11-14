Elazığ’da kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestaneye ilgi arttı. Tezgâhlarda yerini alan kestanede, havaların soğumasıyla birlikte talebin daha da yükselmesi bekleniyor.

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Elazığ’da uzun yıllardır bir kültür haline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle birlikte bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehrin işlek noktaları olan Gazi Caddesi’nde tezgah açan satıcılar, havaların daha fazla soğumasıyla birlikte vatandaşların kestaneye olan rağbetin daha fazla artacağını belirtti.

Kışın vazgeçilmezi kestane, tezgahlarda yerini aldı

"TALEP DAHA ARTACAK"

Dokuz yıldır kestane satıcılığı yaptığını aktaran Burak Sarıkaya, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye’nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Şu an da satışa başladık. Kestane bence kış mevsimlerinin vazgeçilmez lezzetidir. Çocukluğumuzda sobanın üstünde yaptığımız o muhteşem gecelerin en güzel örneğidir. Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var. Soğuk havaların artmasıyla birlikte vatandaşların talebi daha da artacaktır" dedi.

Kışın vazgeçilmezi kestane, tezgahlarda yerini aldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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