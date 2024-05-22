Kıyılar mafyadan temizlenecek! İhbar hattı kuruluyor

“Denizler Halkındır” hareketi için “Alo İhbar Hattı” kuruluyor. Kıyılar işgalden ve mafyatik oluşumlardan temizlenecek. Bakan Özhaseki “Bütün kıyıları denetleyeceğiz. Devlet kimsenin gözünün yaşına bakmayacak” dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yaz başlatacakları “Denizler Halkındır” hareketi için ALO İhbar Hattı kuracaklarını söyledi.

Artvin’den Hatay’a kadar bütün kıyıları denetlediklerini belirten Özhaseki “Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı bütün uygulamaları, yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Bir de ALO ihbar hattı kuracağız” dedi.

‘ZENGİN ADAMLAR’ VURGUSU

Özhaseki, şunları söyledi: Vatandaş diyecek ki; “Bizim şu noktada denize ulaşmamızı engelliyorlar.” Türkiye bir hukuk devletidir. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Kimsenin gözyaşına bakmayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. “Şurada siteler kuruldu” diyorlar. “Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar” deniliyor. Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, bunun temel prensiplerini ve nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi 15-20 gün içinde oluşturacağız. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak.

YATLARA DENETİM

Denizleri kirleten yatlar için de harekete geçtiklerini belirten Özhaseki “Yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemi’ni başlatıyoruz. Birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekip tatil yapıyor. Yapsınlar, mesele yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra Projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini de ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek” ifadelerini kullandı.