Kızıldeniz krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

20 Aralık 2023 11:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:23

Uzmanlar, Husilerin Kızıldeniz'de küresel ticarete vurduğu darbenin Türkiye'ye muhtemel etkilerini değerlendirdi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Husilerin Kızıldeniz'de küresel ticaret ağına vurduğu darbeyi değerlendirdi. Şener, krizin iç pazarda ve Avrupa’da Çin ürünleri ile rekabet eden Türk firmaları için olumlu olduğunu söyledi.

Denizyolu taşımacılığının Kızıldeniz'den Ümit Burnu'na yönelmesine dikkat çeken Şener, bu durumun Türkiye'de Çin'den gelen girdileri kullanarak üretim yapan firmaların maliyetlerinin artmasına yol açacağını belirtti. Öte yandan Türkiye'ye gelen gemilerin sefer süresinin en az iki kat uzayabileceği kaydedildi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Kızıldeniz ve yakın çevresindeki saldırıların gemi taşımacılığını sekteye uğratmasının petrol fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Ergezen, petrolün Uzak Doğu’ya ve Afrika’ya tankerlerle söz konusu bölgeden geçerek gittiğini hatırlattı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Ergezen, fiyatların daha fazla yükselip yükselmeyeceğini ise saldırıların süresinin, kapsamının ve bölgeye ne kadar yayılacağının belirleyeceğini vurguladı.

NAVLUN BEDELLERİ İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin ise, navlun bedellerini etkileyeceğine dikkat çekti. AA'ya konuşan Engin, bazı ticari gemilere yönelik Yemen açıklarında gerçekleştirilen saldırıların ihracat bedelleri iki katına çıkartabileceğini belirtti.

Dünyanın önde gelen ticaret firmalarının Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını askıya almasını değerlendiren Engin, yaklaşık bir aylık transit süre farkını göze alarak Ümit Burnu'nu dolaştığını söyledi. Bu durumun Türkiye'ye etkisinin krizin süresine ve bölgenin trafiğe kapatılmasına bağlı olacağını belirten Engin, şunları kaydetti:

"Orta vadede konteyner stokunun Türkiye'de azalmasını, buna bağlı olarak ihracata çıkacak boş ekipmanın azalmasını ve ihracat navlunlarının yükselmesini, ithalatta da benzer bir yükselişi ilk etapta öngörebiliriz. Dünya ticaretinin önemli rotalarından Uzak Doğu-Avrupa rotasında navlunların yükselmesi söz konusu olacaktır."

ABD OPERASYON BAŞLATTI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakanlığın sitesinde yayınladığı yazılı açıklamasında, gemilere yapılan saldırıların serbest ticareti baltaladığını ve uluslararası hukukun ihlâl edilmesine sebep verdiğini öne sürerek 'çok uluslu bir koalisyon' kurulduğunu açıkladı.

Böyle bir koalisyonun kurulmasının ve operasyonun başlatılmasının uluslararası bir talep olduğunun altını çizen Austin, "Bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" dedi.