KKM'den çıkış dönemi başladı! Cevdet Yılmaz 'görevini tamamladı' sözleriyle duyurdu

26 Aralık 2023 11:13 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bütçeyi Türkiye’nin refahını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma için kullanacaklarını belirten Yılmaz, mali kaynakları eğitimden enerjiye kadar geniş bir alanda gelişim için yönlendireceklerini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye’nin fiyat istikrarını ve finansal istikrarı gözeterek, serbest piyasa ve rekabet ortamında ekonomik büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Mayıstaki seçimlerin siyasi belirsizlikleri giderdiğini hatırlatan Yılmaz, ekonomik istikrarın devam edeceğinin altını çizdi.

Öngörülebilirlik ve yapılan politika belirsizliklerini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Yılmaz, uluslararası sermaye girişinin hızlandığını, rezervlerin güçlendiğini ve ekonomide dengelenmenin ortaya çıktığını söyledi.

"KUR KORUMALI MEVDUATTA ÇIKIŞ DÖNEMİ"

Yılmaz, aylık bazda enflasyonda düşüşün devam ettiğini, 2024’ün ikinci yarısında belirgin bir düşüş beklendiğini vurguladı. Merkez Bankası brüt rezervlerinin mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 98,5 milyar seviyesinden 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydetti.

KKM’nin geçici bir mekanizma olarak işlevini tamamladığını ve sağlıklı bir çıkış sürecinin devam ettiğini açıklayan Yılmaz, hesapların ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar lira seviyesinden 15 Aralık 2023 itibarıyla 2 trilyon 682 milyar lira seviyesine gerilediğini aktardı. Yılmaz, şunları söyledi:

"KKM GÖREVİNİ TAMAMLADI"

"Yaklaşık 700 milyar lira civarında bir gerileme söz konusudur. KKM başından itibaren geçici bir mekanizma olarak kurgulanmıştır. Belli bir tarih perspektifiyle yapılan bir yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarımızda bir istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı, sağlıklı bir şekilde çıkış sürecini devam ettiriyoruz. 2024 yılı boyunca da bu çıkış süreci aşamalı bir şekilde devam edecektir."