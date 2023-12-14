Kur Korumalı Mevduat çıkış azda olsa sürdü! KKM hesapları yüzde 0,5 azaldı

14 Aralık 2023 16:27 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:28

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar kurunda yaşanan şoklara karşı ilan edilen Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkışlar sürüyor. 18 Temmuz'da başlayan KKM hesaplarından çıkış 16. haftasında 706 milyar TL'ye ulaştı. KKM'de çıkış hızı gerilerken, 8 Aralık ile biten haftada 2 trilyon 700,9 milyar TL'ye geriledi.

KKM HESAPLARI YÜZDE 5 AZALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, para istatistiklerine ilişkin haftalık istatikstiklerini yayımladı. BDDK verilerine ögre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından KKM'de başlayan erime Aralık ayında da devam ediyor. KKM hesapları 8 Aralık ile biten haftada KKM hesapları 13,4 milyar TL azaldı. Söz konusu haftada KKM hesapları yüzde 0,5 azaldı.

16 HAFTADA 700 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 714,3 milyar TL'den 2 trilyon 700,9 milyar TL'ye geriledi. Böylece 16 haftalık sürede KKM'den çıkan miktar 706 milyar TL'ye ulaştı. KKM'den çıkış hızı ise azaldı. Kasım ayının son haftasında yüzde 1,1 azalan KKM hesapları 1 Aralık haftasında yüzde 0,9 oranında azalmıştı. 8 Aralık ile biten haftadaki erime hızı ise yüzde 0,5 oldu.

Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 08.12.2023 2.700,9 - 13,4 01.12.2023 2.714.3 -24,3 24.11.2023 2.738,7 - 29,3 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838,788 -82.879 03.11.2023 2.921,7000 -86.200 27.10.2023 3.007.893,71 -62.281,16 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 18.08.2023 3.407.948,59 -50.240,16

TL MEVDUATLAR YÜKSELDİ DÖVİZ AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 8 Aralık ile biten haftada 18 milyar 698 milyon 607 bin lira artarak 14 trilyon 603 milyar 743 milyon 742 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 8 trilyon 273 milyar 925 milyon 766 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalarak 5 trilyon 685 milyar 181 milyon 370 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 348 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 8 Aralık itibarıyla 485 milyon dolarlık artış görüldü.