KÖİ Modeli ile 264 proje hayata geçti! Kamu-özel yatırımları 115 milyar doları aştı

Türkiye’de 1986 yılından itibaren uygulanan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan yatırımların tutarı 115 milyar doları aştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Haber Merkezi ANKARA - Cumhurbaşkanlığının 2027 Yıllık Programında Türkiye’de Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-Kirala-Devret (YKD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) olmak üzere dört temel Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin uygulandığı hatırlatıldı. Söz konusu modellerle 1986 yılından itibaren Eylül 2026 itibarıyla 277 KÖİ projesi için uygulama sözleşmesi imzalandığı belirtilen programda “Uygulama sözleşmesi imzalanan projelerin toplam yatırım büyüklüğü Eylül 2026 fiyatlarıyla 115,51 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu tutar içinde ulaştırma sektörü 72,7 milyar dolar yatırımla ilk sırada yer almakta olup bunu 23,70 milyar dolarla enerji, 14,27 milyar dolarla sağlık sektörü takip etmektedir. Mevcut durumda 264 proje işletmeye alınmış olup 13 projenin yapımına devam edilmektedir” denildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru

PROJELER İÇİN YENİ HEDEFLER

Programda, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler sıralanırken, KÖİ projelerinin, makroekonomik politikalar, sektörel öncelikler, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak sosyoekonomik yapılabilirlik, maliyet etkinlik, bütçe prensipleriyle uyum ve dengeli bir risk paylaşımı gözetilerek planlanacağı belirtildi. Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere ağırlık verileceği, bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgilerin proje hazırlık sürecinde kullanılacağı da kaydedildi. Programda şunlar denildi: Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşerî kapasite artırılacaktır.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala