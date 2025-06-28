Kokusu kendine has, binbir faydası var! Sadece bir ilçede üretiliyor

Kokusu kendine has... Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor, faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzun uğraşlar sonucu hiçbir katkı maddesi kullanılmada hazırlanan dut pekmezi, binbir derde deva...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yüzyıllardır süren geleneksel yöntemler devam ediyor. Kendine has kokusu ve özelliği olan dut pekmezinin yapımı için harekete geçen köylüler, iki ay boyunca sıkı çalışıyor.

KEMALİYE PEKMEZİNİN FARKI...

Pekmezin olması için bol güneş ve hafif rüzgar gerekirken, yağmur olmaması nedeniyle pekmez haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Odun ateşi ile büyük kazanlarda doğal kaynak suyu ile kaynatılan dut, kaynama ısısına gelince şırası alınır. Güneş gören damlarda tepsilere koyulur ve olgunlaşması beklenir. Bu süre bir hafta kadar sürer.

Kemaliye pekmezinin farkı kurutulmuş beyaz duttan yapılması ve az kaynatılıp besin değerini yitirmeden güneşte olgunlaşmasıdır.

"KIŞ MEVSİMİNDE HER DERDE DEVA"

Uzun uğraşlar sonucu hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pekmezin el becerisi gerektirdiğini anlatan Medine Turgut, "Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Dutlar kazanda kaynatılır, şırası elde edilir. Kaynatma işlemi uzun süre uygulanır. Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılır ve düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kaynatma kazanında şıra kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınır. Kaynama ilerledikçe şıranın üstü sarı köpük bağlar, şıra içten içe kızarır, göz göz olarak kaynar ve pekmez kokusunu yayar" diye konuştu.

PEKMEZİN FAYDALARI