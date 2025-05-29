Konut kredisi faizinde yeni indirim! 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi...
Ev hayali kuran vatandaşlar konut kredisi aramalarını hızlandırırken, geçen hafta %3,09 olan en düşük oran bu hafta %2,95 seviyesine kadar geriledi. Böylece faiz yükünde sınırlı da olsa bir gerileme yaşandı. En düşük faiz oranı hangi bankada? Son oranlara göre 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tablosu nasıl? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş kredilere de yansımış, konut finansmanı oranlarında artışlar gözlemlenmişti. Son fiyatlamaların ardından geçen hafta en düşük konut kredisi oranı %3,09 seviyesinde gerçekleşmişti. Ev hayali kuran vatandaşlar konut kredisi aramalarını hızlandırırken, bu hafta bankalarca sunulan en düşük oran %2,95 seviyesine geriledi.
Akbank tarafından “İlk Evim Konut Kredisi” kapsamında sunulan söz konusu finansmanın, çeşitli tutarlarda geri ödeme tabloları şöyle oluştu:
500 BİN TL KREDİ/120 AY VADE
-Kredi Tutarı: 500 bin TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,95
-Aylık Taksit: 15 bin 215 TL
-Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 851 bin 14 TL
1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE
-Kredi Tutarı: 1 milyon TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,95
-Aylık Taksit: 30 bin 215 TL
-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL
1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE
-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,95
-Aylık Taksit: 45 bin 644 TL
-Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 507 bin 523 TL
KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR
BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;
-16 Mayıs ile sona eren haftada konut kredilerinin hacmi 569 milyar 420 milyon TL oldu.
-Bir önceki haftada kredi hacmi 566 milyar 658 milyon TL olarak kaydedilmişti.
-Böylece söz konusu 1 haftalık süreçte kredi hacmi yaklaşık 2,76 milyar TL arttı.
KREDİLİ SATIŞLAR %14,8
TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre;
-Türkiye genelinde nisan ayında 118 bin 359 konut satıldı.
-Kredi kullanarak gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 17 bin 465 adet olarak gerçekleşti.
-Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı %14,8 oldu.