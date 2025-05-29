Konut kredisi faizinde yeni indirim! 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 07:33 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 07:36 - Güncelleme:

Ev hayali kuran vatandaşlar konut kredisi aramalarını hızlandırırken, geçen hafta %3,09 olan en düşük oran bu hafta %2,95 seviyesine kadar geriledi. Böylece faiz yükünde sınırlı da olsa bir gerileme yaşandı. En düşük faiz oranı hangi bankada? Son oranlara göre 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tablosu nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş kredilere de yansımış, konut finansmanı oranlarında artışlar gözlemlenmişti. Son fiyatlamaların ardından geçen hafta en düşük konut kredisi oranı %3,09 seviyesinde gerçekleşmişti. Ev hayali kuran vatandaşlar konut kredisi aramalarını hızlandırırken, bu hafta bankalarca sunulan en düşük oran %2,95 seviyesine geriledi. Akbank tarafından “İlk Evim Konut Kredisi” kapsamında sunulan söz konusu finansmanın, çeşitli tutarlarda geri ödeme tabloları şöyle oluştu: 500 BİN TL KREDİ/120 AY VADE -Kredi Tutarı: 500 bin TL -Kredi Vadesi: 120 ay -Kredi Oranı: %2,95 -Aylık Taksit: 15 bin 215 TL -Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 851 bin 14 TL İlgili Haber Bitcoin’de nefesler tutuldu! ABD'de kritik tasarı senatoya geliyor 1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE -Kredi Tutarı: 1 milyon TL -Kredi Vadesi: 120 ay -Kredi Oranı: %2,95 -Aylık Taksit: 30 bin 215 TL -Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL 1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE -Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL -Kredi Vadesi: 120 ay -Kredi Oranı: %2,95 -Aylık Taksit: 45 bin 644 TL -Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 507 bin 523 TL İlgili Haber Piyasaların ‘tarife’ kararına tepkisi… Altın düşüyor, petrol ve borsalar yükseliyor! KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR BDDK tarafından açıklanan son verilere göre; -16 Mayıs ile sona eren haftada konut kredilerinin hacmi 569 milyar 420 milyon TL oldu. -Bir önceki haftada kredi hacmi 566 milyar 658 milyon TL olarak kaydedilmişti. -Böylece söz konusu 1 haftalık süreçte kredi hacmi yaklaşık 2,76 milyar TL arttı. KREDİLİ SATIŞLAR %14,8 TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; -Türkiye genelinde nisan ayında 118 bin 359 konut satıldı. -Kredi kullanarak gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 17 bin 465 adet olarak gerçekleşti. -Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı %14,8 oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ömer Faruk Bingöl