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Konut kredisi faizinde yeni indirim! 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konut kredisi faizinde yeni indirim! 1 milyon TL&#039;nin güncel geri ödemesi...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ev hayali kuran vatandaşlar konut kredisi aramalarını hızlandırırken, geçen hafta %3,09 olan en düşük oran bu hafta %2,95 seviyesine kadar geriledi. Böylece faiz yükünde sınırlı da olsa bir gerileme yaşandı. En düşük faiz oranı hangi bankada? Son oranlara göre 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tablosu nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş kredilere de yansımış, konut finansmanı oranlarında artışlar gözlemlenmişti. Son fiyatlamaların ardından geçen hafta en düşük konut kredisi oranı %3,09 seviyesinde gerçekleşmişti. Ev hayali kuran vatandaşlar konut kredisi aramalarını hızlandırırken, bu hafta bankalarca sunulan en düşük oran %2,95 seviyesine geriledi.

Akbank tarafından “İlk Evim Konut Kredisi” kapsamında sunulan söz konusu finansmanın, çeşitli tutarlarda geri ödeme tabloları şöyle oluştu:

500 BİN TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 500 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,95

-Aylık Taksit: 15 bin 215 TL

-Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 851 bin 14 TL

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,95

-Aylık Taksit: 30 bin 215 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,95

-Aylık Taksit: 45 bin 644 TL

-Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 507 bin 523 TL

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

-16 Mayıs ile sona eren haftada konut kredilerinin hacmi 569 milyar 420 milyon TL oldu.

-Bir önceki haftada kredi hacmi 566 milyar 658 milyon TL olarak kaydedilmişti.

-Böylece söz konusu 1 haftalık süreçte kredi hacmi yaklaşık 2,76 milyar TL arttı. 

KREDİLİ SATIŞLAR %14,8

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre;

-Türkiye genelinde nisan ayında 118 bin 359 konut satıldı.

-Kredi kullanarak gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 17 bin 465 adet olarak gerçekleşti.

-Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı %14,8 oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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