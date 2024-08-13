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Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait konut satış verilerini açıkladı. Yayınlanan rapora göre, Türkiye genelinde Temmuz ayında gerçekleştirilen konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar değişikliğe uğradı? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait konut satış istatistiklerini duyurdu. Rapora göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88 adede ulaştı. Ancak, Ocak-Temmuz döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162 oldu. Peki en çok hangi illerde satış gerçekleşti? 

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 1. Resim

İstanbul, Temmuz ayında 19 bin 47 konut satışı ile en yüksek satış oranına sahip il olurken, Ankara 11 bin 364 satış ile ikinci, Antalya ise 6 bin 659 satış ile üçüncü sırada yer aldı. 

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 2. Resim

Öte yandan, konut satışının en düşük olduğu iller Ardahan (61), Hakkari (64) ve Bayburt (77) olarak belirlendi.

Bu veriler, konut piyasasındaki bölgesel farklılıkları ve genel satış trendlerini gözler önüne çıkardı.

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 3. Resim

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşüşle 672 bin 162 olarak belirlendi.

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 4. Resim

Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 oranında azalarak 11 bin 496 adede düştü. Bu durum, toplam konut satışları içindeki payının yüzde 9,0 olarak gerçekleşmesine neden oldu. 

Ocak-Temmuz döneminde ise ipotekli konut satışları, geçen yıla kıyasla yüzde 53,8 oranında bir azalma göstererek 62 bin 911 adette kaldı. Temmuz ayında yapılan ipotekli konut satışlarının 2 bin 786’sı, yılın ilk yedi ayında ise 14 bin 962’si ilk el satış olarak kaydedildi.

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 5. Resim

Diğer konut satış türlerinde ise Temmuz ayında 115 bin 592 konut el değiştirdi. Bu satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış gösterdi ve toplam konut satışları içinde yüzde 91,0 paya sahip oldu.

Ocak-Temmuz döneminde diğer konut satışları ise yüzde 13,0 artarak 609 bin 251’e ulaştı. Bu veriler, ipotekli konut satışlarındaki düşüşe rağmen, diğer konut satış türlerinde önemli bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 6. Resim

Temmuz ayında konut satışlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. İlk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artış göstererek 40 bin 784 adede ulaştı ve toplam satışların yüzde 32,1’ini oluşturdu. Ocak-Temmuz döneminde ise ilk el satışları yüzde 5,6 artarak 214 bin 108 olarak kaydedildi.

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 7. Resim

İkinci el konut satışları Temmuz ayında yüzde 10,8 artışla 86 bin 304’e çıktı ve toplam konut satışlarının yüzde 67,9’unu oluşturdu. Ancak, Ocak-Temmuz döneminde ikinci el satışlar yüzde 3,1 düşüşle 458 bin 54 adede geriledi.

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 8. Resim

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında yüzde 16,1 oranında bir azalma yaşadı ve 2 bin 350 olarak gerçekleşti, bu da toplam satışların yüzde 1,8’ini oluşturdu. Yabancılara en çok konut satışı yapılan iller sırasıyla 878 konutla Antalya, 752 konutla İstanbul ve 218 konutla Mersin oldu. 

Konut piyasası tekrardan hareketleniyor! Türkiye genelindeki konut satış istatistikleri açıklandı - 9. Resim

Ülke uyruklarına göre ise en fazla konut satışı 485 konutla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, Rusya’yı 171 konutla Ukrayna ve 162 konutla Almanya vatandaşları izledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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