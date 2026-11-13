Konutta altın hesabı şaştı! Ev fiyatları 129 gram arttı

Altın ve konut fiyatlarındaki hareketlilik, parite denklemini de değiştirdi. Ocak ayında 100 metrekarelik ortalama bir daire almak için 548 gram altın yeterliyken, ekim ayında bu miktar 677 grama yükseldi. Böylece ev sahibi olmak isteyenlerin altın birikiminde 129 gramlık ilave ihtiyaç oluştu. TCMB anketinde ise altın, vatandaşın ilk yatırım tercihi olmayı sürdürdü. Konut ikinci sırada yer aldı.

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Türkiye'de konut fiyatları TL bazında yükselirken; veriler, gayrimenkulü bu yıl altın karşısında da öne çıkardı. Endeksa verilerine göre ocak ayında Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatı 37 bin 504 TL seviyesinde bulunuyordu. Ekim ayında bu rakam 42 bin 134 TL'ye çıktı. Böylece metrekare fiyatında 10 ayda yaklaşık yüzde 12,3'lük yükseliş yaşandı.

Gram altın ise ocak ayını 6 bin 844 TL'den, ekim ayını 6 bin 220 TL'den tamamladı. Aynı dönemde gram altının TL fiyatında yaklaşık yüzde 9,1'lik gerileme görüldü. Konut ve altın fiyatları birlikte değerlendirildiğinde ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

129 GRAMLIK FARK

Ocak ayında 100 metrekarelik ortalama bir dairenin fiyatı yaklaşık 3 milyon 750 bin TL'ye karşılık geliyordu. Bu tutarla bir ev alabilmek için 548 gram altın gerekiyordu. Ekim ayında aynı büyüklükteki bir dairenin fiyatı 4 milyon 213 bin TL'yi aşarken, altın ihtiyacı 677 grama çıktı. Böylece 100 metrekarelik bir evin altın cinsinden maliyeti 10 ayda 129 gram arttı.

Artış oranı da yüzde 23,6 oldu. Başka bir ifadeyle altın biriktirerek ev sahibi olmayı hedefleyenlerin, ocak ayına kıyasla yaklaşık 129 gram daha fazla birikim yapması gerekiyor.

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ALTIN YİNE İLK SIRADA

Konutun altın karşısındaki maliyetinde yaşanan artışa rağmen vatandaşın yatırım tercihinde her iki varlık da öne çıkıyor. TCMB'nin son yayımladığı Ekim 2026 Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre, katılımcıların yüzde 43,3'ü yatırım yapacak olması halinde altın alacağını belirtti. Bu oran eylül ayında yüzde 43 seviyesindeydi.

Konutta altın hesabı şaştı! Ev fiyatları 129 gram arttı

Ev, dükkân veya arsa almayı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı ise ekimde 2 puan artarak yüzde 35,6'ya yükseldi. Böylece altın ilk sıradaki yerini korurken, gayrimenkul ikinci sırada yer aldı. Ankete 3 bin 152 hane halkı katıldı.

9 AYDA 1,1 MİLYON KONUT

Konut piyasasında ise satışlar yılın ilk 9 ayında geçen yılın gerisinde kaldı. TÜİK'in son açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları ocak-eylül döneminde yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919 oldu. Bu dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913'e gerilerken, ikinci el satışlar yüzde 10 azalarak 733 bin 6'ya indi.

Konutta altın hesabı şaştı! Ev fiyatları 129 gram arttı

Finansman tarafında ise farklı bir görünüm yaşandı. İpotekli konut satışları ilk 9 ayda yüzde 24,7 artışla 212 bin 210'a ulaştı. Buna karşılık diğer satışlar yüzde 12,5 azalarak 880 bin 709 olarak gerçekleşti.



| Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL

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