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    Kredi kartı kullanımına 'kısıtlama' sinyali! Taksit sınırı ve limit kontrolü gündemde

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, son dönem kredi kartları ile yapılan harcamalardaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakar, taksit sayısı azaltma, limit kontrolü ve/veya faiz artışını içeren yeni bir düzenleme beklediklerini söyledi.

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    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Ziraat Bankasının İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

    2024'e ilişkin beklentilerini paylaşan Çakar, kredi kartlarına kısıtlayıcı bir düzenlemenin gelmesini beklediklerine dikkat çekti. Son dönemde kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çeken Çakar, limit kontrolü, faiz ve taksit sınırı gibi düzenleyici önlemlerinin alınabileceğini açıkladı.

    “KREDİ KARTLARINA KISITLAYICI DÜZENLEME GELEBİLİR”

    Çakar, bankacılık sektörü ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda kredilerde Haziran 2023’ten sonrası gerileme varken kredi kartlarının toplam kredilerin üç katı büyüdüğünü söyledi. Çakar, enflasyonu yönetmek adına kredi kartlarına kısıtlayıcı bir düzenleme beklediğini vurguladı.

    Kredi kartı kullanımına 'kısıtlama' sinyali! Taksit sınırı ve limit kontrolü gündemde

    “LİMİT KONTROLÜ VE TAKSİT SINIRLAMASI ÖNLEMİ ALINABİLİR”

    Geçen yıl kredilerin 11,6 trilyon lira olarak şekillendiğini, 12 aylık değişime bakıldığında kredilerdeki büyümenin 2023 sonunda yüzde 54 olduğunu belirten Çakar, "Kredilerde 2023 Haziranda büyüme oranı yüzde 59'du. Yılın ikinci yarısında kredilerde bir yavaşlama, söz konusu. Bu özellikle TL kredilerde net olarak görülüyor" dedi.

    Ayrışan tek kalemin kredi kartı olduğuna işaret eden Çakar, "Kredi kartları yoluyla yapılan harcamalardaki artış göze çarpmaktadır. Kredi kartlarındaki enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu... Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

    Alınacak önlemlerin limit kontrolü ya da taksit sınırı gibi adımlar olabileceğini kaydeden Çakar, "Faiz oranını açıkçası çok beklemiyorum. TCMB, KMH ve kredi kartı faiz oranını kendisi bir formülasyona göre belirliyor. Ancak diğer parametreler kapsamında bir düzenleme bekliyorum" diye konuştu.

    Kredi kartı kullanımına 'kısıtlama' sinyali! Taksit sınırı ve limit kontrolü gündemde

    "FAİZ GİDERLERİ ARTARKEN KREDİ GELİRLERİ EŞ ORANLI ARTMIYOR"

    Bu sene bankacılık sektöründe toplam kredi büyümesinin yüzde 40 civarında olmasını beklediklerini ifade eden Çakar, parasal sıkılaşmaya bağlı olarak takipteki kredilerde ise bir miktar artış öngördüklerini ancak bunun yönetilebilir seviyelerde olacağını söyledi.

    Bankacılık sektöründe 2024'te özsermaye karlığının yüzde 30 civarında olmasını beklediklerini söyleyen Çakar, sektörde karlılığın ise kısmen azalacağını belirtti.

    Bu sene enflasyona endeksli kağıtlar nedeniyle karlılıkta özellikle ilk yarı itibarıyla bir azalma beklediklerini belirten Çakar, "Faiz giderleri artarken kredi gelirleri eş oranlı artmıyor. Bu karlılıklar üzerinde bir baskı oluşturacak ilk yarı. Nominal olarak belki geçen seneki karları yakalayabiliriz ama karlılıklarda kısmen azalma olacak" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Türkiye Bankalar BirliğiKredi Kartı
    Haberler > Ekonomi > Kredi kartı kullanımına 'kısıtlama' sinyali! Taksit sınırı ve limit kontrolü gündemde
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