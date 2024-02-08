Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kredi kartlarına sınırlama gelecek mi? TCMB Başkanı Karahan cevapladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kredi kartlarına sınırlama gelecek mi? TCMB Başkanı Karahan cevapladı
    TCMB, Kredi Kartı Kullanımı, Kredi Kartı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Enflasyon raporu tanıtımında gazetecilerin sorularını cevaplayan Karahan kredi kartlarına düzenleme gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya "Düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun açıklandığı "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda kredi kartı kullanımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Enflasyon beklentisinde önceki rapordaki öngörünün korunduğunu belirten Karahan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Kredi kartlarına sınırlama gelecek mi? TCMB Başkanı Karahan cevapladı

    KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GELECEK

    Bir gazetecinin "Kredi kartlarına taksit sınırlaması gelecek mi?" sorusuna cevap veren Karahan, "Aralık ayında harcamalarda artış oldu. Geçici olup olmadığı net değil. Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

    Düzenlemenin nasıl olacağı konusunda birkaç fikirlerinin olduğunu belirten Karahan, "Çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla bir şey zikretmek için çok erken. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.

    "AŞIRILIKLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Bireysel kredi büyümesinin 2023'ün ilk yarısında kuvvetli bir şekilde arttığını, ikinci yarısında ise yavaşladığını belirten Karahan, "Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

    Türkiye'de bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükselmişti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TCMBKredi Kartı KullanımıKredi Kartı
    Haberler > Ekonomi > Kredi kartlarına sınırlama gelecek mi? TCMB Başkanı Karahan cevapladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fatih Karahan, canlı yayında 2 soruyu cevaplamadı: Bunun için toplanmadık - EkonomiCanlı yayında 2 soruyu cevaplamadı: Bunun için toplanmadıkDeprem bölgesine 1,1 trilyon tahsis edildi: Bütçenin yüzde 9,3ü - EkonomiDeprem bölgesine 1,1 trilyon tahsis edildi: Bütçenin yüzde 9,3üKapıda vize: Yunan adalarına seferler başlıyor, bilet fiyatları belli oldu - EkonomiYunan adalarına seferler başlıyor, işte bilet fiyatlarıMerkez'in yeni başkanı açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon tahmini - Ekonomiİşte yıl sonu enflasyon tahmini!Borsada endeksi bırak hisse senetlerine bak! İşte izlenecek şirketler - EkonomiBorsada endeksi bırak hisse senetlerine bak!Disney'den Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım! - EkonomiDisney'den oyun dünyasına büyük yatırım!FED Başkanlarından ‘altın’a mama yok! Fiyatlar bir yukarı bir aşağı - EkonomiFED Başkanlarından ‘altın’a mama yok! Fiyatlar bir yukarı bir aşağıPiyasalar TCMB Başkanı Karahan’a kilitlendi! ‘Daha fazla faiz artışı’ sinyali gelecek mi? - EkonomiBugün tüm gözler saat 10.30'daİklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda! Ozonu incelten maddelerin ithalatı yasaklanacak - Ekonomiİklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!Pıonr, Norma’yı satın aldı! - EkonomiPıonr, Norma’yı satın aldı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...