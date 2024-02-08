Kredi kartlarına sınırlama gelecek mi? TCMB Başkanı Karahan cevapladı

Enflasyon raporu tanıtımında gazetecilerin sorularını cevaplayan Karahan kredi kartlarına düzenleme gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya "Düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun açıklandığı "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda kredi kartı kullanımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyon beklentisinde önceki rapordaki öngörünün korunduğunu belirten Karahan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GELECEK

Bir gazetecinin "Kredi kartlarına taksit sınırlaması gelecek mi?" sorusuna cevap veren Karahan, "Aralık ayında harcamalarda artış oldu. Geçici olup olmadığı net değil. Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Düzenlemenin nasıl olacağı konusunda birkaç fikirlerinin olduğunu belirten Karahan, "Çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla bir şey zikretmek için çok erken. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.

"AŞIRILIKLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bireysel kredi büyümesinin 2023'ün ilk yarısında kuvvetli bir şekilde arttığını, ikinci yarısında ise yavaşladığını belirten Karahan, "Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükselmişti.