Kripto para borsası Binance'de güvenlik alarmı! 3 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, muhtemel bir siber saldırıya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık dijital varlık dondurulurken güvenlik olayından etkilenmiş olabilecek toplam tutarın 6,3 milyar dolar seviyesinde olduğu açıklandı. Binance, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu bildirdi.

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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, muhtemel bir güvenlik ihlali nedeniyle inceleme başlattı. Şirket, güvenlik ekiplerinin olayın tüm ayrıntılarını araştırdığını ve yaklaşık 3 milyar dolarlık dijital varlığın dondurulduğunu açıkladı.

Binance'in ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz muhtemel bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerden haberdar ve konuyu aktif olarak araştırıyor. Kullanıcı fonları tamamen güvende." ifadelerine yer verildi.

Şirket, kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırarak resmî olmayan bağlantılardan, mesajlardan ve hesap bilgisi taleplerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Kripto para borsası Binancede güvenlik alarmı! 3 milyar dolarlık varlık donduruldu

3 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO VARLIK DONDURULDU

Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın bir siber saldırı gibi göründüğünü belirtti.

Zhao, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ifade ederek Tether tarafından yaklaşık 971 milyon dolar, Circle tarafından ise yaklaşık 823 milyon dolarlık varlığın hızlı şekilde dondurulmasından dolayı teşekkür etti.

Binance, güvenlik sorununa ilişkin son güncellemesinde dondurulan doğrulanmış toplam tutarın yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Şirket, daha fazla varlığın izlenmesi ve dondurulması amacıyla kolluk kuvvetleri, kripto varlık ihraççıları, blok zinciri analiz şirketleri ve sektör ortaklarıyla çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kripto para borsası Binancede güvenlik alarmı! 3 milyar dolarlık varlık donduruldu

BINANCE'DE İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Güvenlik önlemleri kapsamında Binance Alpha platformunda listelenen tokenların alım satım işlemleri geçici olarak askıya alındı.

Binance'in kurucu ortaklarından Yi He de kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirterek siber saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların karşılanacağını ifade etti.

Yi He, güvenlik kontrollerinin yapılması, varlıkların dondurulması ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanması amacıyla para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

SALDIRININ KAYNAĞI BİR MÜHENDİSİN BİLGİSAYARI OLABİLİR

Binance'in ilk incelemelerine göre güvenlik ihlalinin, bir DevOps mühendisinin ele geçirilen dizüstü bilgisayarından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Şirket, saldırganın söz konusu bilgisayar üzerinden bir hizmet konteynerine erişim sağladığını ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Binance, incelemeler sırasında herhangi bir kripto para cüzdanının özel anahtarının sızdırıldığına ilişkin kanıt bulunamadığını açıkladı.

ETKİLENEN TOPLAM TUTAR 6,3 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Binance, güvenlik olayından etkilenmiş olabilecek toplam tutarın yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümünün blok zinciri üzerinde dondurulduğunu belirten şirket, diğer varlıkların güvence altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Binance, olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ve tüm bilgilerin doğrulanmasının ardından ayrıntılı teknik rapor yayımlayacağını duyurdu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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