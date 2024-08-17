Kripto paralar için tarihi karar! Maaşlar artık Bitcoin ile yatacak

Kripto paraların statüsünü değiştirecek karar Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Dubai Asliye Mahkemesi, kripto paraları maaşlar için meşru bir ödeme şekli olarak kabul eden tarihi bir karar geldi. BAE'de artık maaş ödemeleri Bitcoin vb. kripto para üzerinden yapılabilecek.

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Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar için tarihi karar... Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kripto paralar meşru bir ödeme şekli olarak kabul edildi. Dubai Asliye Mahkemesi maaş ödemelerinin Bitcoin vb kripto paralar ile yapılmasına imkan tanıyan yasayı onayladı.

KRİPTO PARALAR İÇİN EMSAL KARAR

BAE'de adı açıklanmaya bir çalışan, şirketinin kendisine maaşının bir kısmını kripto para ile ödediğini fakat yasal prosedürler gereği bu parayı çekemediğinden şikayetçi olarak mahkemeye başvuruda bulundu.

Mahkeme, kripto para üzerinden iş sözleşmesi yapılabileceğine karar verdi. Böylelikle maaşların kripto para olarak ödenmesi için emsal niteliğinde bir karara imza atılmış oldu.

MAAŞINI TOKEN OLARAK ALACAK

Mahkemeden istediğini alan bu şahsın maaş ödemesinin bir kısmı itibari para birimi kalan kısmı ise 5.250 EcoWatt token olarak ödenecek.

Wasel & Wasel hukuk firması, mahkemenin kripto ödemelerini yürürlüğe koymasının “sözleşmeye dayalı anlaşmaların korunmasının öneminin altını çizdiğini” ve dijital para birimlerinin iş sözleşmelerinin ötesinde daha fazla entegrasyonunu teşvik edeceğini belirtti.

DARISI BAŞIMIZA YORUMLARI

BAE'deki emsal karar sosyal medyanın gündemine düştü. Birçok Türk kullanıcı, "darısı başımıza" yorumlarına imza attı.