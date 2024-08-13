Yatırımcılar da şaşırdı! Türk lirası Bitcoin’i de alt etti! Nasıl mı?...

13 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı 59-60 bin dolar bandında denge arayışını sürdürürken, bugünkü fiyatlar 5,5 ay öncesi ile aynı seviyeye işaret ediyor. Bu süreçte hiç al-sat yapmayan ve bekleyen BTC yatırımcısı sadece %5 kur farkı geliri elde etti. TL mevduatta bekleyenler ise yaklaşık %22,5 gibi çok daha yukarıda bir gelire kavuştu. Analistler, BTC’nin ancak 70 bin doları aşması halinde, TL taşıma maliyetini kurtaracağını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ /Ekonomi Servisi- Kripto para piyasalarında son aylarda oldukça sert hareketler yaşandı. Buna rağmen özellikle alıp bekleyen uzun vadeli yatırımcılar, getirilerde bambaşka bir tablo ile karşılaştı. Piyasanın en büyük para birimi Bitcoin, 13 Ağustos 2024 işlemlerinde 59-60 bin dolar bandında seyrediyor.

SADECE KUR FARKI GELİRİ!

BTC bu yıl ilk defa 28 Şubat tarihinde 60 bin doları görmüştü. Aradan 5,5 ay geçmesine rağmen, fiyatlar hâlâ aynı seviyede bulunuyor. Bu süreçte dolardaki değer artışı %5 civarında gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye’de BTC yatırımcısı, bu süreçte şayet al-sat yapmadıysa, sadece kur farkından kaynaklanan bir getiri elde etmiş oldu.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Analistler; BTC’nin son 6 aylık süreçte aşağıda 50 bin yukarıda 73 bin dolar gibi, geniş ancak yatay bir bantta dalgalandığını belirterek; “Bu süreçte HALVING sonrası düşen getiriler, FED’in faiz politikası, ABD seçimleri öncesinde kripto para dostu Trump’a dair beklentiler fiyatlara etki etti. Al-sat yapabilenler daha kazançlı çıktı” dedi.

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BTC’NİN, TL’Yİ YAKALAMASI İÇİN…

Son 5,5 aylık dönemde TL mevduatın yaklaşık %22,5 gibi risksiz bir getiri sunduğunu belirten analistler, “Bu tabloda BTC’nin, TL taşıma maliyetini çıkarması için 70 bin doların üzerine çıkması gerekiyor. ABD seçimleri yaklaştıkça bu seviyelere doğru bir hareketlilik yaşanabilir. Ancak yatırımcılar Trump’ın seçilme şansını, küresel resesyon endişelerini, FED politikalarını ve jeopolitik riskleri de yakından takip etmek durumunda” şeklinde konuşuyor.