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    Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD'de SEC'in spot Bitcoin ETF'sini onaylamasıyla rekor kıracağı iddia edilen amiral kripto para birimi Bitcoin (BTC), 49 bin dolara yükseldikten sonra sürpriz bir gerileme yaşadı. Son 24 saatte yüzde 10 oranında değer kaybeden kripto para, 41 bin 500 dolara kadar inerek yatırımcılarını şoke etti. Son düşüşle piyasada 344 milyon dolar buhar olurken, 115 bin yatırımcı da tasfiye edildi.

    Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto piyasasında aylardır beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladı. Onaylanan 11 ETF sayesinde şirketler ve yatırımcılar Bitcoin'e bağlı bir fona yatırım yapabilecek. Fonların kripto paralara talebi artıracağı, dolayısıyla fiyatın yükseleceği söylenirken, uygulamada tam tersi yaşandı.

    BITCOIN 41 BİN 500 DOLARI GÖRDÜ

    SEC onayından sonra yükselerek 49 bin doları görerek 3 yılın zirvesine çıkan Bitcoin, bir günde yüzde 10 değer kaybetti. Sürpriz düşüş, kripto para yatırımcılarının yüreklerini ağzına getirirken, lider kripto paranın 42 bin doların altına indiği görüldü. Düşüş gece saatlerinde meydana geldi, saat 1.15'te amiral kripto 41 bin 500 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde ise toparlanarak 43 bin doların üzerine çıktı.

    Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu
    Bitcoin fiyatı (7 gün)

    2023 Eylül ayından bu yana ETF gündemi ile yükselen kripto para birimi, 25 bin doların altındaki seviyelerden 40 bin doların üzerine kadar çıkarak son 21 ayın zirvesine ulaşmıştı. SEC'in ETF onayıyla bazı analistler yeni rekorların gelmesini beklerken, bazıları ETF'nin çoktan fiyatlandığını ve BTC fiyatını artırdığını, dolayısıyla onayın fiyatı çok etkilemeyeceğini söylüyordu.

    344 MİLYON DOLAR SİLİNDİ

    Gerileme nedeniyle son 24 saatte kripto para piyasalarından 344 milyon dolar tasfiye edildi. En büyük tasfiyenin Bybit’de açılan 4,6 milyon dolarlık uzun Bitcoin pozisyonunda gerçekleştiği öğrenildi. Uzun pozisyonlardaki tasfiye, toplam tasfiyelerin yüzde 78,65'ini oluşturdu. Tasfiyelerden 101 binden fazla kripto para yatırımcısı olumsuz etkilendi.

    Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu

    "YARILANMA NEDENİYLE OYNAKLIK ARTIYOR"

    İnvesting'de yer alan habere göre, Bitcoin'de Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen 'yarılanma' öncesi oynaklığın arttığı belirtiliyor. Yarılanma ile Bitcoin madencilerinin aldığı blok ödüllerinin yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Geçmiş yıllardaki yarılanmaların ardından Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

    Kripto para uzmanı Arthur Hayes, SEC onayıyla birlikte kripto paralarda oynaklığın artacağını söylemişti. Hayes, daha önce Bitcoin'in fiyatında potansiyel bir düşüş öngörmüş ve bunu Fed'in değişen para politikalarına bağlamıştı.

    Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu

    "BITCOIN 100 BİN DOLAR OLACAK"

    Öte yandan, son düşüşler kripto para piyasasındaki olumlu havayı dağıtamadı. Kripto para boğaları, SEC'in ilk ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonunu onaylamasının ardından Bitcoin için tahminlerini açıkladı. CNBC'nin konuştuğu birkaç yatırımcı, Bitcoin'in 2024 yılında yükselmeye devam edeceğini söyledi.

    Yatırımcılar, tüm zamanların en yüksek seviyesi için tahminlerinin ise 100 bin ila 250 bin dolar arasında değiştiğini belirtti.

    Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Kasım 2021 tarihinde 68 bin 789 dolar seviyesinde ulaştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BitcoinKripto
    Haberler > Ekonomi > Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu
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