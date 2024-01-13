Kripto yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoin fiyatı sert düştü, 344 milyon dolar buhar oldu

13 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 12:20

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto piyasasında aylardır beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladı. Onaylanan 11 ETF sayesinde şirketler ve yatırımcılar Bitcoin'e bağlı bir fona yatırım yapabilecek. Fonların kripto paralara talebi artıracağı, dolayısıyla fiyatın yükseleceği söylenirken, uygulamada tam tersi yaşandı.

BITCOIN 41 BİN 500 DOLARI GÖRDÜ

SEC onayından sonra yükselerek 49 bin doları görerek 3 yılın zirvesine çıkan Bitcoin, bir günde yüzde 10 değer kaybetti. Sürpriz düşüş, kripto para yatırımcılarının yüreklerini ağzına getirirken, lider kripto paranın 42 bin doların altına indiği görüldü. Düşüş gece saatlerinde meydana geldi, saat 1.15'te amiral kripto 41 bin 500 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde ise toparlanarak 43 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı (7 gün)

2023 Eylül ayından bu yana ETF gündemi ile yükselen kripto para birimi, 25 bin doların altındaki seviyelerden 40 bin doların üzerine kadar çıkarak son 21 ayın zirvesine ulaşmıştı. SEC'in ETF onayıyla bazı analistler yeni rekorların gelmesini beklerken, bazıları ETF'nin çoktan fiyatlandığını ve BTC fiyatını artırdığını, dolayısıyla onayın fiyatı çok etkilemeyeceğini söylüyordu.

344 MİLYON DOLAR SİLİNDİ

Gerileme nedeniyle son 24 saatte kripto para piyasalarından 344 milyon dolar tasfiye edildi. En büyük tasfiyenin Bybit’de açılan 4,6 milyon dolarlık uzun Bitcoin pozisyonunda gerçekleştiği öğrenildi. Uzun pozisyonlardaki tasfiye, toplam tasfiyelerin yüzde 78,65'ini oluşturdu. Tasfiyelerden 101 binden fazla kripto para yatırımcısı olumsuz etkilendi.

"YARILANMA NEDENİYLE OYNAKLIK ARTIYOR"

İnvesting'de yer alan habere göre, Bitcoin'de Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen 'yarılanma' öncesi oynaklığın arttığı belirtiliyor. Yarılanma ile Bitcoin madencilerinin aldığı blok ödüllerinin yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Geçmiş yıllardaki yarılanmaların ardından Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Kripto para uzmanı Arthur Hayes, SEC onayıyla birlikte kripto paralarda oynaklığın artacağını söylemişti. Hayes, daha önce Bitcoin'in fiyatında potansiyel bir düşüş öngörmüş ve bunu Fed'in değişen para politikalarına bağlamıştı.

"BITCOIN 100 BİN DOLAR OLACAK"

Öte yandan, son düşüşler kripto para piyasasındaki olumlu havayı dağıtamadı. Kripto para boğaları, SEC'in ilk ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonunu onaylamasının ardından Bitcoin için tahminlerini açıkladı. CNBC'nin konuştuğu birkaç yatırımcı, Bitcoin'in 2024 yılında yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Yatırımcılar, tüm zamanların en yüksek seviyesi için tahminlerinin ise 100 bin ila 250 bin dolar arasında değiştiğini belirtti.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Kasım 2021 tarihinde 68 bin 789 dolar seviyesinde ulaştı.