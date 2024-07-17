Kritik seviye, kritik sinyaller! Dolarda yeni denge için bu fiyata dikkat

Dolarda son dakika! 17 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,08 TL’den güne başlıyor. Dışarından para girişi ve TCMB’nin rezervlerinde artış devam ederken; bol likidite ile birlikte gecelik faizlerde de %50’nin üzerinde ‘tutunma’ zorlaşıyor. Dolar da artık 33,00 TL üzerinde “kalıcı” olmaya başladı. Analistler, bu noktanın artık yeni bir taban olabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dünya siyaseti ve ekonomisinde ABD merkezli önemli gelişmeler yaşanırken, Türkiye piyasalarında da bunların yansımaları takip ediliyor. ABD seçimleri yaklaşırken, önceki Başkan Donald Trump’ın büyük avantaj yakalaması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili oluyor.

17 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

İçeride rekor seviyeleri gören dolar da 33,00 TL üzerinde “kalıcı olma” işaretleri vermeye başladı. Bankalar arası piyasada 17 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,08 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,98-33,08 TL alım ve satım aralığında devam ediyor.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Dolarda kısa vadede 33,03 seviyesi destek ve 33,14 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor. Analistler “Kurda, psikolojik eşik olan 33,00 TL üzerinde kalıcılık, kritik bir sinyal olarak algılanabilir. Dolarda yeni taban nokta, burada oluşabilir” görüşünü dile getiriyor.

TCMB’NİN REZERVLERİ ARTIYOR

Piyasada dolar ve TL likiditesi açısından önemli olan TCMB’nin pozisyonunda önemli gelişmeler sürüyor. Geçen hafta brüt rezervlerin 153,8 milyar dolarla yeni rekor seviyeye yükseldiği hesaplandı. Bir haftalık iyileşmenin, altındaki yükseliş etkisi hariç tutulduğunda 3,9 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

FAİZLER VE CDS’TE SON GÖRÜNÜM

Döviz kurlarının seyri açısından önemli olan Türkiye’nin 5 yıllık risk priminde 250 sınırına kadar geri çekilme yaşandı. Gecelik faiz oranları %50,12’den %48,44’e geriledi. Piyasa faizlerinde yüzde 50’nin üzerinde “tutunma” eğilimi zorlaşmaya başladı. Bu etkiyle birlikte mevduat faizleri de geriliyor.

17 TEMMUZ 2024 EURO FİYATI

Bu arada Euro’da işlemler sabah saatlerinde 36,10 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor. Avrupa para biriminde de 36,00 TL üzerindeki fiyatlamalar dikkat çekiyor. Euro’da kısa vadeli işlemlerde 36,02 seviyesi destek ve 36,15 direnç olarak takip ediliyor.

BUGÜN BU VERİYE DİKKAT!

Bugün Euro Bölgesinden haziran ayı tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Bölgede, faiz politikası için de önemli bir sinyal olacak enflasyonun, yıllık bazda %2,6’dan %2,5’e gerilemesi bekleniyor. Bu arada Avrupa Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında, faizlerin %4,25’te sabit tutulması bekleniyor.