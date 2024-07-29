Küçükbaş hayvan sayısı destekle artacak! İlave tedbirler, yetiştiricileri sevindirdi

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, uygulanacak yeni destekleme modeli ile küçükbaş hayvan varlığının artacağını belirterek, “Hayvancılıkta yepyeni bir sayfa açıldı. Yeni modelle hayvan sayısı ve verim artacak” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Hayvancılıkta temel desteklerin yanında ilave destekleri de içinde barındıran yeni destekleme modelinin yürürlüğe girmesi, yetiştiriciler tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, uygulanacak yeni destekleme modeli ile hayvancılıkta yepyeni bir sayfa açıldığını söyledi. Çelik, “Yeni modelle hayvan sayısı ve verim artacak. Aşılarını tamamlamış olan kuzu ve oğlaklar için destek verilmesi ile birlikte, hem hayvan hastalıkları ile mücadelede önemli bir yol alınacak, hem de erken kuzu ölümlerinin önüne geçilebilecek. Bu da küçükbaş hayvan sayımızın artmasını sağlayacak. Diğer taraftan da hayvanlardan alınan verim artacak, et ve süt ile ürünlerinin daha sağlıklı ve daha güvenilir hale gelmesi sağlanacak. Dolayısıyla yeni destekleme modelinin küçükbaş hayvancılığa ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Yeni destekleme modelinde kuzu ve oğlak desteği yanında aile işletmelerine, kadın ve genç yetiştiricilere özel bir yer ayrıldığına vurgu yapan Çelik, “Kararda açıklanan kuzu ve oğlak desteği hayvan başına 200 lira olarak belirlense de en fazla 100 anaç koyun-keçiye sahip işletmelere 200 lira daha ilave destek verilecek olması, tarımımızın sigortası olan aile işletmelerimiz için oldukça değerli. Bizim işletme büyüklüğümüz çoğunlukla 50-100 baş arasında olduğu için, bu ilave 200 liralık desteği yetiştiricilerimizin büyük bir bölümünün alacak olması, memnuniyet verici. Ayrıca kadın yetiştiricilerimiz ve 41 yaş altı genç yetiştiricilerimiz de pozitif ayrımcılığa tabi tutularak 140 lira ilave destekten faydalanacak. Bunları, sektörümüzü motive edecek, yeni bir heyecan getirecek ve üretime yoğunlaştıracak güzel destekler olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Yeni destek programı ile hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan aile işletmelerinin ilk defa ilave destek alması kararlaştırılmıştı. Ayrıca, önceden anaç hayvanlar için ödenen küçükbaş desteklerinin ilk defa kuzu ve oğlaklar için ödenmesi karara bağlanmıştı. Bu kapsamda kuzu ve oğlaklar için hayvan başına 200 TL temel destek tutarı belirlenmişti.