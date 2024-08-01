Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönelik yeni düzenleme yapıldı. KKM'ye yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) stopaj getirildi. Buna göre, 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj uygulanacak.

Stopaj uygulamasının aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacağı belirtildi.