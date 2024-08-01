Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj geldi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönelik yeni düzenleme yapıldı. KKM'ye yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) stopaj getirildi. Buna göre, 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj uygulanacak.
Stopaj uygulamasının aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacağı belirtildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı